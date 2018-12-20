【豐銀投顧】升息次數減不多 代表景氣還可以

◆盤勢分析

今晨美股簡直是玩大怒神，從凌晨三點的高點 24057 殺到凌晨四點多的 23162 竟然差了 895 點！簡直嚇壞所有人的膽！但若仔細觀察其下跌的理由，只怕也是言過其實。理由是聯準會雖然提到明年升息次數會少一次，但大家卻仍嫌不夠。可是聯準會為何升降息？人家升降息不是讓你股市大漲的呀！美國景氣持續好下去的話，免不了就會引發通膨，那要減少通膨的最好方式，就是升息。也就是說美國明年升息的次數只減少一次，那就代表景氣仍然是好的，如果真的減很多次甚至是降息的話，那才真的是麻煩大了！所以今天令人不解的是市場的反映實在有點太大了。

打從十月重挫以來，這二個月台股的走勢大體上就是 9500-9900 之間的橫盤走勢。只是在美元指數慢慢漲不上去的背景下，台股最近的走勢都比美股相對強勢一些。美股重挫，台股下跌但沒跌的那麼慘，只是股市的成交量也明確的減少了，熱錢的確有從股市流往債市的跡象，所以股市 (指數空間) 恐怕是要休息一陣子了。但，指數休息，就代表是空頭嗎？筆者可不這麼認為。目人大家嘴上都會講:「明年基期高該下來了、中美貿易大戰、利率倒掛、縮表」… 等，其實這些利空大家都已經知道了，也就是說這些可能形成的利空，應該多少都已經反映出來了，但聯準會由鷹轉鴿(漸漸的)、川普給中國寬限期… 這些轉變，卻還沒有人注意到，明年行情真有那麼悲觀嗎？

股市行情或許會陷於萬點之下的整理，但個股的機會其實還是不少，除了注意類股輪動的節奏之外，還可以同一檔股票來回操作，畢竟有不少股票老早就先跌了。板卡股去年底就不行了、亞股則是在今年第一季就紛紛重挫，美股只不過是最後補跌，不代表台股或其他股票會再跌一段，也因此機會還非常多，投資人何不好好把握呢？特別是外資不買的股票，往往本來就是投資人不會買的股票，例如大立光、台積電。那麼先前投資人喜歡的中、小型股卻是大跌了三個月、半年甚至一年，現在早就都已經落低股價便宜的不得了，是不是該想想投資價值已經浮現了呢？

豐銀投顧 李世新 分析師

