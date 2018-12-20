聯準會「固執升息」後美國長債繼續大漲 期貨市場預期2020年降息

儘管市場已有預期，但聯準會升息的決定仍然如一記沉重的石塊，在金融市場激起「水花四濺」：股市全線收跌，長期公債價格大漲。

美國公債市場的反應呈現分化態勢，長債反應激烈，盤中上躥下跳，最終價格進一步走高、殖利率大幅下挫，而短期債券表現淡定變動不大。

周三紐約尾盤，10 年期美債殖利率重挫 6.26 個基點，報 2.7548%。 FOMC 利率決議聲明發布後迅速刷新日高至 2.8353%、鮑威爾新聞發布會臨近結束時跌至日低 2.7477%，為 4 月以來首次跌破 2.75%。

30 年期美債殖利率大跌 8.70 個基點，8 月 31 日以來首次跌破 3%，報 2.9807%。

兩年期債殖利率微漲至 2.6458%。

在升息決議公布 20 分鐘後，兩年與五年期美債殖利率利差再度倒掛，兩年期殖利率暫報 2.681%，五年期殖利率暫報 2.668%。

兩年期美債和十年期美債利差收窄至 11 個基點，接近 2007 年以來最低水平，倒掛已近在眼前。

彭博社稱，就職於 Charles Schwab 的 Jeffrey Kleintop 認為，十年期美債殖利率正在下行，明年的全年主題預計仍將是往下走。

PGIM 固定收益投資組合經理 Michael Collins 認為：「聯準會意外地下調了明年升息次數預期，如果聯邦基準利率未來十年的均值是 2.8% 而不是 3%，理論上十年期公債利率也會走低，這相當於讓殖利率曲線加速平坦化。」

高殖利率企業債（即垃圾債）市場同樣反應強烈，價格創出 8 個月最大跌幅，至 2016 年 4 月以來最低水平。

升息之路是否走得太遠？

聯準會點陣圖顯示，官員們將明年的升息次數從之前的三次修正為兩次，這符合市場預期。

聯準會有一個舉動有點讓市場感到意外：他們在降低明年升息次數預期的同時，還下調了明年的經濟增長和通膨預期。對此，彭博社援引道明證券全球利率策略部門負責人 Priya Misra 的分析稱，這激發出市場關於聯準會升息「走得太遠」的觀點。

Priya Misra 認為，市場原本就擔心升息帶來的負面影響，認為更多升息是一個錯誤。但不幸的是，聯準會並沒有試圖減輕這種擔憂。

投資者們原本指望聯準會能意識到這一點，但 FOMC 的議息決定顯然讓他們非常失望，他們意識到了美國經濟衰退的風險，隔夜的美股由漲轉跌反映了這種情緒。

貝萊德首席固定收益策略師 Jeffrey Rosenberg 表示：「市場呈現出來的是投資者們真的在擔憂：聯準會對於金融市場情況的關注程度並不足夠。市場擔心聯儲已經錯失停止散布在整個市場中的負面風險言論基調的機會。」

最早明年降息？

值得注意的是，儘管聯準會表態將繼續漸進式升息，但市場已經在預計聯儲在不遠的將來有可能逆轉政策，改為降息。

彭博社援引 CME 聯邦基金利率期貨稱，市場認為聯準會有可能在 2020 年降息，而且這種預期正在增強。

歐洲美元期貨市場目前也在預計聯準會有可能降息，交易員們預計，在 2019 年 12 月至 2020 年 12 月期間，聯儲可能降息 18 個基點。