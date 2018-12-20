〈Fed升息〉韓國央行總裁：Fed升息步伐減緩給予南韓喘息空間

韓國央行 (BOK) 總裁李柱烈週四 (20 日) 表示，美國聯準會 (Fed) 明年預期放緩升息步伐，將給南韓政府一些餘裕空間制定新一年的貨幣政策。

聯準會 (週三) 宣布將聯邦基金利率上調 1 碼至 2.25%-2.50% 的區間，為今年第 4 次升息，使美國和南韓間的利差再度擴大。同一時間，聯準會表示，在檢視全球經濟數據和國際金融市場後，該行預期明年將調升利率 2 碼，而不是先前的中值預期 3 碼。



李柱烈週四向記者表示，聯準會於 12 月升息以及調整升息步伐，符合市場普遍預期，而美國放緩緊縮貨幣政策步伐，有助於韓國央行更靈活的制定貨幣政策。

此外，他表示將密切關注 2019 年聯準會的決定，並盡最大努力減少美國貨幣正常化對韓國帶來的影響。

南韓央行為了防止資本出逃，已開始按計畫將低利率正常化，在上個月將基準利率 7 天回購利率提升 1 碼至 1.75%，為去年 11 月以來的首度升息，目前韓國 KOSPI 指數約有 30% 的市值由外資持有，若與美利差持續擴大，可能引發外資從韓國金融市場流出。

另一方面，李柱烈於週三與南韓新任財政部長洪南奇 (Hong Nam-ki) 會面，討論南韓未來的財政與貨幣政策，認為政策協調對於南韓明年經濟發展至關重要，因此雙方各自的機構將密切的合作。

洪南奇指出，「政府將實施擴張性財政政策，預算為 470 兆韓元 (4172 億美元)，但貨幣和金融政策應符合財政政策」。

針對大幅提升最低工資所帶來的反彈，李柱烈首次承認此舉對該國的就業市場產生負面影響，在此之前，他僅表示結構性的因素導致高失業率。韓國預計今年調升最低工資 16%，明年將再度上調 10.9%。



市場觀察人士指出，南韓最低工資的急劇攀升，以及文在寅政府下調工時的政策，使得雇聘的不確定性增加，並使小型商家和製造商的勞動力成本增加，導致利潤減少，或是促使雇主進行裁員。