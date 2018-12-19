〈TCA會員大會〉談和碩南向布局 童子賢：印尼投資金額並不高 將成協力工廠

台灣電腦公會理事長、同時也是和碩 (4938-TW) 董事長童子賢表示，關於之前媒體報導和碩投資印尼巴淡島一事，目前投資金額還不高，且是委託當地生產，而非自己設廠，將採協力工廠的模式，生產進度也較快，同時不用立即投入太多資本支出，將慢慢開始開工，之後會再看狀況調整廠房設定。

童子賢坦承，過去政府就有曾帶企業去印尼巴淡島投資，但結果不如預期，不過經過和碩考察後，發現巴淡島也慢慢進步中，產生很多新機會，例如當地已有 SMT 自動表面黏著廠與自動化產業加工廠等，因此成為和碩南向第一步。

至於越南部分，和碩也會循類似模式尋找合適廠商；而印度則因規模較大，所以要從長計議。

和碩至 11 月為止營收已超出 1.2 兆元，童子賢說明，除之前買下位於新店的前美商艾銳勢 (Arris) 廠房，桃園大溪方面也佈局英業達 (2356-TW) 的舊廠，關係企業景碩 (3189-TW) 在過去 2 至 3 年中，也在龜山租下穩懋 (3105-TW) 舊廠房，和碩在台灣分散廠區，是順利維持營業額的一個方法，產品方面則仍傾向高附加價值，少量多樣生產。

對於之前媒體報導，印尼政府指出，和碩將投入 100 億美元資本額建廠，童子賢澄清，目前沒有這個規畫，新廠產值大概只會佔總產值 3% 而已，不過童子賢承諾，和碩將以自動化設備與新廠做配合，達到最高的效益。

童子賢今 (19) 日出席 TCA 第 15 屆第 3 次會員大會表示，台灣 GDP 排名是全球第 22 名，屬於前段班，外銷是重要一環，其中台灣電腦產業舉足輕重，對電腦公會來說，對內應該要充分溝通、反應產業問題，並提供政府對產業的思考方向，而對外則要負起責任，跟進國際潮流，並在產業創新上與時俱進。