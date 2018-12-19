Fed 12月會議來襲：市場猜鴿派升息、美元恐失支撐

美國聯準會 (Fed) 於 18 日召開為期二日的會議，市場普遍預期聯準會將進行今年第 4 次的升息，將聯邦基金利率提升至 2.25% 至 2.50% 的區間。而由於經濟增長面臨風險，市場猜測聯準會明年將提前放緩升息步伐，美元可能失去支撐而走弱。

針對聯準會一再升息，美國總統川普深感不認同，他呼籲聯準會感受市場實際情況，而不是依賴無意義的數據行事。

聯準會方面，在 12 月升息的立場堅定，根據芝商所 FedWatch 工具，上調利率 1 碼的機率達 71.5%。華爾街日報對 60 名經濟學家進行調查，當中有 59 名認為聯準會將宣布升息。

市場預期 Fed 12 月升息機率高達 71.5% 圖片來源：FedWatch

明年展望

雖然聯準會 9 月釋出的利率點陣圖顯示，該行預計將在明年升息 3 碼，但由於美國明年經濟增長面臨許多下行風險，包含刺激財政政策所帶來的正面影響將逐漸消退、美中貿易緊張局勢居高不下、美國建商信心下滑、以及英國脫歐對全球帶來的影響，Fed 明年升息 3 碼的預估，恐將下修。

經濟學家的中值預測顯示，明年聯準會上調利率幅度可能下修至 2 碼，預期在 3 月和 9 月將分別升息 25 個基點的機率最大。

經濟學家同時預測，聯準會將在 2020 年中期完成升息循環，並在 2021 年底前開始降息。華爾街日報調查顯示，經濟學家中值預期，明年底前，聯邦基金利率將攀升至 2.89%，2020 年年中前升至 2.93%，而在 2021 年年底前，回落至 2.82%。

牛津經濟研究院的首席美國經濟學家 Gregory Daco 認為，聯準會可在不引發經濟衰退的情況下繼續升息，但經濟可能越來越容易受到衝擊，他預測聯準會明年將升息 2 碼，2020 年升息 1 碼，之後將按兵不動。



Grant Thornton 的首席經濟學家 Diane Swonk 也預期明年將升息 2 碼，然而他認為關稅和貿易政策的不確定性，會對美國經濟增長造成影響，在 2020 年中，聯準會將被迫開始降息。

美元

調研機構 Absolute Strategy Research (ASR) 對 200 名資產管理者進行季度調查，結果顯示，機構型投資者對美元走勢大幅改觀，並認為股市在明年將走低。

ASR 指出，此為 4 年來頭一遭，投資者認為美元將走弱，主要因素為市場預期在未來 12 個月，失業率攀升的機率超過 50%，且有 50% 的機率美股將走入熊市。

失業率攀升和經濟前景不佳，將使通膨受到限制，導致聯準會進一步升息受到限制。澳洲國民銀行的資深貨幣策略師認為，日圓和瑞士法郎可能將暫時取代美元，成為主要避險貨幣。