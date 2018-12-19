英國經濟擴張不如他國 恐降至全球第7大經濟體

會計師事務所 PwC 在報告中指出，英國目前為全球第 5 大經濟體，然而在英鎊下跌，以及明年脫歐後，經濟增長可能減緩，英國恐被印度和法國超越，跌至全球第 7 大經濟體，義大利和巴西則將分別位居第 8 位與第 9 位。

假設英國能在 3 月前達成脫歐協議，PwC 預測明年英國的經濟增長為 1.6%，2020 年增長為 1.7%，然後在 2020 年前，增長回升至 1.8%，因英國脫歐不確定性將消退。

同一時間，法國明年經濟增長預測為 1.7%，後年為 1.6%，在 2025 年前將回落至 1.5%。印度增長則高達 7.6%。PwC 認為，依照該公司對全球趨勢的年度分析，印度升至第 5 位可能是永久性的，該國未來 5 到 6 年可維持 7% 以上的增長。



Pwc 的資深經濟學家 Mike Jakeman 指出，「印度是世界上增長最快的大型經濟體，該國人口龐大、人口結構優越且人均初始 GDP 低，因此具有很高的追趕潛力，在未來幾十年，印度在全球 GDP 排行榜中的表現，幾乎肯定會繼續上升。」

英國和法國的排名經常互換，但英國預期今年和明年增長將減弱的情況，使法國較佔上風，歐元兌英鎊相對強勢為重要因素。

歐元對英鎊走勢

德國、義大利和西班牙的 GDP 增長將飽受長期放緩，全球前三大經濟體美國、中國和日本的經濟增長亦將減緩，日本主要是受到人口老化的影響。

美國方面，川普的財政刺激措施所帶來的正向動力，估計將逐漸消退，而聯準會 (Fed) 升息可能會抑制消費者支出。PwC 表示，強勢美元將持續影響美國的貿易平衡，預計其增長率明年將下滑至 2.3% 左右。



中國一直在努力控制不斷攀升的企業和消費者借貸，2019 年經濟增長可能會平和下滑至 6.3%，2020 年為 6.2%，到 2025 年之前，將進一步下降至約 5.9%。

PwC 資深經濟學家 Barret Kupelian 表示，去年已開發經濟體創造了約 450 萬個就業崗位，但該公司預計此趨勢將在 2019 年逐漸放緩。美國、加拿大和德國等經濟體，失業率已達結構底線，工資增長開始逐漸回升。

PwC 預測，若英國與歐盟達成脫歐協議，失業率將下降，但若為硬脫歐，失業率可能會大幅上升。