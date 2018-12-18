擔憂經濟衰退？高盛：股市投資者該開始防守

《彭博社》報導，高盛集團 (Goldman Sachs) 的策略師表示，解決明年股市高度不確定性的辦法為採取防禦措施，建議增加投資組合的防禦性，提升如公用事業、資訊科技與通訊服務類股的佔比。



由 David Kostin 所帶領的高盛策略師在上週給客戶的報告中指出，明年市場的走勢，將取決於投資者對當前經濟擴張持續性的看法，投資者應該增加投資組合的防禦性。

高盛策略師上個月預測，標普 500 指數可能會在明年年底前攀升至 3000 點，但他們認為達成此水平的機率只有 50%，另一方面，他們認為有 30% 的機率，該指數將下跌至 2500 點，而大幅飆升至 3400 點的可能性為 20%。

高盛對明年標普 500 指數的三種情境預測

週一 (18 日)，標普 500 指數收逾 2545.94 點，比 9 月下旬的高點低上約 13%，Kostin 仍維持今年年底該指數將攀升至 2850 點的預測，低於彭博統計的預測中值 3000 點，2019 年分析師的預測中位數為 3079 點。

標普 500 指數日線走勢圖

高盛指出，最近許多投資者深信美國經濟將在 2020 年陷入衰退，因活溯到 1928 年，經濟大恐慌 (Great Depression) 之前，標普 500 指數在一季內跌幅超過 10%，目前情況與當時類似。



報告寫道，「若經濟衰退在 2020 年中期開始，那麼股票估值可能會在 2019 年下半年達到高峰，並開始逐漸走低。」若投資者在 2019 年開始對前在經濟衰退訂價，指數將走低，該行的下行預測為 2500 點。

考慮到不確定性，高盛建議增加投資組合的防禦性，例如提升公用事業、資訊科技與通訊服務類股在投資組合中的佔比，並減少非必需消費品、工業、材料和房地產股的佔比。