電動車稅務抵免即將到期 特斯拉2019 Q1將是關鍵

電動汽車商特斯拉 Tesla (TSLA-US) 第 3 季度實現獲利，但許多華爾街分析師認為新一輪融資是該公司成功的關鍵。

摩根士丹利的 Adam Jonas 表示，25 億美元的股權投資輪可能有助於「減少許多投資人對 (特斯拉) 財務壓力的擔憂」。雖然特斯拉終於轉虧為盈，但並非所有華爾街分析師都認為這是有可持續性的。

據了解，特斯拉 3 月份將有 9.2 億美元的債務到期 (以及 110 億美元的長期債務迫在眉睫)，摩根士丹利認為，注入至少至少 25 億美元的現金股權，可以緩解緊張的投資人，並幫助公司繼續進行資本投資支出，如中國的第 2 個 Gigafactory 工廠等。

Jonas 在報告中提道，「我們承認，在特斯拉最近與金融分析師的溝通中，他們表示該公司不需要籌集資金而且目前沒有這樣做的意圖，但不會排除未來有這樣需求的可能性。我們認為，在市場擴張和戰略合作關鍵時刻，籌資可能會減少許多投資人對財務壓力的擔憂」。

對特斯拉股票評級為「持平」的 Jonas，宣布特斯拉目標價為 291 美元，預計該公司本季度的自由現金流量為 6.48 億美元，略低於上一季度報告的水平。

特斯拉股價週二 (18 日) 收盤下跌 3.27% 來到每股 337.03 美元。特斯拉股價今年上漲約 7.5%。

特斯拉股價趨勢圖

特斯拉如提升其 Model 3 的交貨量將大幅提升現金流，但 Jonas 認為，「如果沒有更持久的執行期，我們不相信投資人會認為公司是完全自給自足的」。

此外，高盛 Goldman Sachs 分析師 David Tamberrino 也重申了對特斯拉的「賣出」評級。他擔心特斯拉即將於明年第 1 季到期的美國聯邦稅務抵免，將導致需求下滑，並壓低公司利潤。同時，其他問題包括目前產品的競爭開始加劇。Tambrino 的目標價格為 225 美元，比特斯拉股票目前的交易價格低約 35%。

Tamberrino 表示，特斯拉在第 4 季的短期前景看起來不錯。然而，他寫道，「我們認為美國的需求和利潤將在 2019 年進行測試，因為將在第 1 季開始逐步淘汰美國聯邦電動汽車稅收抵免」。