壞時機上市？Uber和Lyft似乎選錯時機IPO

由於擔心全球經濟增長放緩以及股市拖累到至明年的可能，市場對首次估值感到有所迴避，使明年預計上市的競爭對手 Uber 和 Lyft 等公司面臨小困境。

在 2019 年，預計 IPO 上市的底線約 125 家企業，而 2018 年迄今為止就已經有 190 家公司上市。然而，Renaissance Capital 表示，如果美國股市恢復上漲，這一數字可能上升至 200 間。

然而，在收益方面，據 Renaissance 的年度報告顯示，2019 年 IPO 的總收益可能高達 600 億美元，高於 2018 年的 470 億美元。

Renaissance 的首席 IPO 市場策略師 Matthew Kennedy 表示，「發行和報酬非常強勁，直到第 4 季度 (2018 年)，全球拋售導致平均 IPO 回報率下降至 5% 左右。這使我們在不確定的基礎上進入 2019 年」。

本月份，基於應用程式的計程車巨頭優步 Uber 與美國證券交易委員會 SEC 申請上市，其競爭對手 Lyft 也同樣申請了 IPO。但市場因美國和中國之間正在進行的貿易爭端而受到打擊，這可能會抑制投資者對其他 2019 年 IPO 的熱情，如公寓租賃服務公司 Airbnb、分析公司 Palantir、和數位支付公司 Stripe 等。

Kennedy 認為，如優步和 Lyft 延遲其 IPO，這將會抑制其他公司，有望將預計的 125 間 IPO 再次壓低。

據了解，科技類及生物技術類將持續主導 2019 年的上市公司量，但投資人應關注金融科技和消費必需品初創公司，如零費用股票交易平台 Robinhood、以及植物性肉類製造商 Beyond Meat。

明年備受矚目的 IPO 還可能包括照片共享平台 Pinterest、165 歲的牛仔褲製造商 Levis Strauss、和工作場所消息應用 Slack。

Renaissance 的報告稱，中國企業預計將在擁抱美國證券市場，2018 年美國交易所就幫中國企業籌集了近 90 億美元，這是自 2010 年以來的最高水平。同時，中國企業於美國上市也占美國 IPO 總數量的 17%。

明年有望在美上市的中國企業包括在線經紀人公司富圖證券、和虎牌經紀商。

美國 2018 年上市的公司表現 / 圖：雅虎金融

論 2018 年戰績，消費者產品似乎是本年表現最好的 IPO。而公共事業、能源、和工業類似乎表現不佳。