不只滿血！特斯拉重回高點 多頭：還會再漲

分析師持續看漲特斯拉 (TSLA-US)，即便該股票週四已經接近 52 週高點，但這波漲勢還能否持續下去？

《巴倫》專欄作家曾指出，特斯拉股價將在 385 美元遭遇阻力，且最新經濟數據顯示，中國經濟前景恐放緩，特斯拉股價週五大跌 2.9% 至 365.71 美元，本週漲幅收斂至 2% 左右。

近來各家分析師看好特斯拉，例如：

Baird 分析師調高目標價至 465 美元 (華爾街喊出特斯拉最高價的分析師)。

Oppenheimer 分析師 Colin Rusch 稱讚特斯拉現金流改善，給予「優於大盤」的評級，且 12 個月至 18 個月的目標價為 418 美元，較 Factset 的平均價位 326 美元高了 28%。

Jefferies 分析師上週將特斯拉評級自「持有」提高至「買進」。

Wedbush 分析師 Daniel Ives 週四晚間給予「優於大盤」的評級，目標價 440 美元。

但也非華爾街全體分析師一致看漲，因此華爾街對特斯拉的目標價平均接近 333 美元，仍低於目前股價。

至於 Ives，他讚揚特斯拉是過去 30 年來最具活力的技術創新者之一，並認為特斯拉已可媲美蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 這一類令人欽佩的大企業，「因為這些公司在過去 10 年間徹底改變了消費者的購買習慣和行為。」他也為 Wedbush 追蹤觀察 Apple 公司。

中國降低美國進口車關稅，誰受益？

雖然投資者週二體現獲知此消息的興奮，推升通用汽車 (GM-US)、福特 (F-US) 當日股價，但《巴倫》專欄作者 Avi Salzman 認為，有鑑於中國整體銷售成長下滑，從長遠來看，非美車廠可能才是兩國調降關稅的最大受益者。

就算還沒調高關稅，福特就難以提升中國銷售表現，今年上半年的中國銷售量下降 26%。GM 表現較好，上半年銷售成長 4% 至 184 萬輛，但第三季銷售量仍下滑 14.9%。雖然關稅降低必然是一股支撐力，但福特無法再仰賴中國來提升銷售。特斯拉也一樣，恐怕要等到上海工廠竣工，銷售才會成為推動公司上漲的關鍵力量。

到頭說來，美國車廠並非休戰的最大受益者。

Kelley Blue Book 執行分析師 Akshay Anand, 表示，「在連續數月被中國不確定性困擾之後，調降關稅顯然有助於美國車廠，然而，全面降低關稅也有助於中國車廠出口至美國，以及 Mercedes 和 BMW 這些大量進口到中國的德國車廠。」

BMW 和 Mercedes-Benz 可能受益最大，因為根據《彭博》，美國前十大熱賣車款中，他們就佔了其中 6 款，且將之引進中國。