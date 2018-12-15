馬斯克：特斯拉電動皮卡車明年問世

特斯拉 (TSLA-US) 的電動皮卡即將問世，CEO 馬斯克在 11 月告訴《Recode》，它看來像「高科技科幻 (cyberpunk) 電影『銀翼殺手』裡具有未來主義風格的產品」。

現在，馬斯克表示，這款「美到讓人心臟停止跳動」的皮卡車原型車可能在 2019 年就會出現。他推文指出，因為他「太想生產這種皮卡車了」。

馬斯克的推文已經吸引了超過 4000 個讚，並有近 600 條評論。

儘管馬斯克告訴《Recode》他無法分享關於皮卡的詳細信息，但在 6 月間，他在推特上詢問他數百萬粉絲希望在卡車上看到什麼配備，得到了數千條回覆。

在往返推文中，馬斯克表示，這款皮卡將具有「雙馬達全驅和瘋狂的扭力以及動態調整負載的懸吊系統。這些將是標準配備。」此外，「皮卡車將有電源插座允許使用外接 240V，全日在野外使用高功率工具也無需發電機。」

當推特用戶建議車輛應該能夠檢測到穿越車前的小孩時，馬斯克回答說：「相機和車載電腦系統應能偵測到。如果非常接近，比如說低於 15 英尺時，就會出現在雷達螢幕上。」

2017 年時馬斯克推文宣布，這款皮卡將在 18 至 24 個月內推出，但最近表示將在特斯拉目前投產的 Model 3 和即將推出的 Model Y SUV 之後推出。

但對馬斯克而言，他對特斯拉還有其他的想法。在 12 月 9 日的推文中，馬斯克透露，特斯拉正在測試無人自動駕駛，並說結果「會讓你大吃一驚。自動超車慢速車輛並辨識高速公路交流道和上下匝道。」

他說，「目前已在開發軟體中測試紅綠燈、停止標誌和環形交叉口。」「有朝一日你的特斯拉很快就可以從家裡的車庫開到公司的停車場，完全毋須司機駕駛。」