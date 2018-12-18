以房養老開辦三年 承作件數超過3000件 核貸金額166億元

隨著高齡化社會來臨，金管會今 (18) 日公布最新統計，到今 (2018) 年 11 月底，已有 12 家銀行開辦「以房養老」業務，三年以來，承作件數共達 3009 件、核貸額度合計約新臺幣 166.1 億元。銀行局表示，女性比男性更能接受「以房養老」，女性無論在承作件數、金額占比都超過 5 成。若以地區來看，北北基承作件數就超過半數。

因應高齡化社會的金融需求，金管會鼓勵金融機構適度調整資源配置，開發及提供符合高齡者需求的商品及服務，提供高齡者生活所需資金，其中，鼓勵銀行開辦「以房養老」業務，金管會指出，目前銀行辦理商業型「以房養老」貸款方案，除一般貸款方案外，亦有結合信託及保險商品者，年長者可依據其實際需求，選擇適合的貸款方案。

銀行自 2015 年 11 月起，陸續開辦以房養老業務迄今已近 3 年，現階段仍處於累積承作案件及實務經驗的階段，截至今年 11 月底止，已有合作金、臺灣土地銀行、台企銀、第一銀行、華南銀行、高雄銀行、臺灣銀行、中國信託、台新銀行、上海商銀、兆豐商銀及安泰銀行等 12 家銀行開辦以房養老業務，

金管會統計，目前以房養老承作件數共達 3009 件、核貸額度合計約新臺幣 166.1 億元，平均放款金額為 551 萬元。

辦理件數前三大銀行為合作金庫、臺灣土地銀行及華南銀行，分別承作 1224 件、901 件、591 件，光是這三家國銀合計市占率就已經高達 9 成。

以房養老自 2015 年開辦以來，2016 年承辦件數達到高峰，當年度承作 1229 件、承作金額 62.61 億元，2017 年承辦件數下滑到 986 件、承作金額 55.22 億元，今年至 11 月底承作件數進一步降至 782 件、承作金額 47.13 億元。

女性比男性更能接受「以房養老」，女性無論在承作件數、金額占比都超過 5 成，若以承作件數計算，女、男占比為 54.3%、45.7%，若比較承作「金額」，女性占 57.5%、男性占 42.5%。

若以全台「北、中、南、東及外島」各地來看，全台承作最多區域還是以北北基最多，累計已承做 1511 件、共 115 億，北北基因為房價較貴，以房養老的平均核貸金額達 764 萬元；而外島為平均核貸金額最低區域，僅 182 萬元。

桃竹苗以房養老承作件數 351 件、核貸額度 13 億，平均放款金額 378 萬。中彰投以房養老承作件數 445 件、核貸金額 16.5 億，平均放款金額 369 萬。雲嘉南地區承作件數 260 件、金額 6 億 3350 萬，平均放款金額 243 萬元。高屏的以房養老承作件數 314 件、核貸 10 億，平均放款 316 萬。宜花東承作 113 件、核貸 4.12 億，平均放款 365 萬。外島的金門、馬祖和澎湖共 15 件、核貸 2730 萬、平均放款 182 萬。