防洗錢 實質受益人門檻最快明年Q1降至10%

亞太洗錢防制組織 (APG) 於 11 月來台評鑑，當時評鑑團認為台灣離岸金融業風險評估，尤其是實質受益人透明度不足，為了因應防洗錢，金管會今 (18) 日宣布，最快 2019 年第一季底前，訂定「最終受益人相關指引」，「實質受益人」認定門檻將由 25% 降至 10%。

據現行金融機構防制洗錢辦法規定，銀行對於股權 25% 以上者必須追查實質受益人，但 APG 這次來台評鑑時指出，國內客戶的實質受益權的辨識過度依賴經濟部的資訊。在實務上，25% 股權的門檻可能過高，特別是在應用加強客戶審查程序時，或辨識外國客戶、複雜結構和外國信託的實質受益權時，更顯挑戰。辨識境外公司的控制權也存在問題，OBU 在這方面面臨最大挑戰。

金管會表示，將會請銀行公會研擬並會發布行政指引，預計明年第一季提出「最終受益人相關指引」，屆時將辨識實質受益人的門檻，由 25% 降至 10%，以擴大最終受益人查核範圍，且不會單純從表面上的股權結構查，而是會深入到交叉持股的歸戶計算，並會查到最後受益人的自然人個人身分為止。

APG 在 2019 年 3 月，還將舉行一次「面對面會議」，屆時我國可以就初評報告結果，如果認為還有應加分項目，可以提出新證據爭取更好分數，因此，金管會正積極改善不足部分，今天就提出實質受益人門檻調降的方案，希望明年 3 月可以爭取加分，2019 年 7 月的 APG 第 22 屆會員大會中，正式發布對台灣的第三輪評鑑報告成績，我國能不能順利過關 PASS，答案就可以揭曉。