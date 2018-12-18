DHL調查：全球貿易未來一季續成長 成長最強勁國家是印度

國際快遞業者 DHL 今 (18) 日指出，最新公布的全球貿易晴雨表 (DHL Global Trade Barometer；GTB) 調查結果為，全球貿易將在未來 3 個月持續成長，又以印度持續蟬連預估未來貿易成長最強勁的國家。

DHL 說明，本次調查結果顯示，全球海空運趨勢是─貿易表現將延續上季，持續成長。

與 9 月的 GTB 結果相比，印度、日本和南韓的指數均呈現下跌，但印度持續蟬連預估未來貿易成長最強勁的國家。

儘管美中貿易戰不確定因素未能完全消除，但 DHL 觀察調查結果是，兩國的成長動能僅微幅趨緩，惟須留意，貿易衝突若持續升高，美國和中國恐怕都將造成重大損失。

除了亞洲國家，可觀察到德國貿易成長動能僅微幅降低，而儘管英國指數持平，但目前成長預估顯著下跌，英國成為成長預估最疲弱的國家，也代表貿易成長趨於停滯。

展望未來，南韓是海運貿易成長預估維持不變的唯一國家，其他國家的海運貿易展望走跌。

在個別產業發展方面，工業原物料 (Industrial Raw Materials) 對國際貿易成長貢獻最大，其次是機器零件 (Machine Parts) 和基本原物料；而成長最疲弱的產業類別是消費與家用品 (Consumer & Household Goods)、資本設備 (Capital Equipment) 和機械零件 (Machinery Parts)。

DHL 全球貿易晴雨表是針對全球貿易當前狀況與未來發展，發表的一項創新早期指標，此指標以大量物流產業資料為基礎，在人工智能協助下進行評估。