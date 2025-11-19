50+的生活不用退場　富櫻翫揭示樂齡宅居住新思維

鉅亨新聞中心 2025-11-19 10:40

定泰建設小檜溪重劃區新案「富櫻翫」，主打全齡健康宅。此為3D外觀示意圖。 (業者提供)

台灣邁入超高齡社會，僅一步之遙！退休不在代表靜態的老年，而是進入一段能重新設計生活的時光，50 歲以上的世代反而更追求運動、社交與學習，勇於探索城市生活，「樂齡年輕化」已是趨勢。

內政部最新統計顯示，截至今年 9 月底台灣人口數為 2331 萬 7031 人，已連續 21 個月負成長，而 65 歲以上人口數為 461 萬 6884 人，占 19.80%，距離台灣邁入超高齡社會、老年人口數突破 20% 僅一步之遙，回應社會需求，建築產業也正重新定義理想住宅、加速樂齡宅的居住新貌。

◎從養老到樂活：城市型健康宅成新主流

推案始終走在趨勢之前的定泰建設、非常關注樂齡宅的發展，董事長林夏森十年前赴日考察，就觀察到日本樂齡住宅多設於市中心、鄰近車站，「交通方便、醫療完善，長者仍能保持社交與自主。」

他指出，台灣過去的養老村雖擁綠意環境，但多位於郊區，交通不便、生活被動，久而久之「像被隔離」，因此，定泰決定顛覆市場慣例，將原規劃為 80 戶豪宅的基地，改為 388 戶「全齡健康宅」。

這處位於桃園小檜溪重劃區的新案「富櫻翫」每戶 26 至 27 坪、兩房設計，讓子女能探望同住，也能保有獨立生活，「從設計就把陪伴的功能考慮進去，空間運用更多元。」

台灣邁入超高齡社會，「樂齡年輕化」已是趨勢，一般觀察，50 歲以上的世代反而更追求運動、社交與學習，勇於探索城市生活。 (業者提供)

◎為年輕心態而設計：運動、學習、社交俱樂部

「我七十歲開始做重訓，兩週後肩頸痠痛就好了。」林夏森以自身經驗證明，健康不是醫療而是行動，因此，富櫻翫社區設有健身中心、瑜伽教室與共學俱樂部，鼓勵住戶在運動與學習中保持活力，延續社交圈與生活熱度。

他認為，樂齡不該是「等待」，而是一種主動選擇的生活態度。「當人有目標、有希望，就會年輕。」

關注樂齡宅發展的定泰建設，看準小檜溪重劃區區域優勢，推案「富櫻翫」。 (業者提供)

◎三大醫療資源＋捷運青線 市區機能一次到位

富櫻翫基地位於桃園小檜溪重劃區，鄰近檜溪河濱公園與萬坪綠地，一公里內即有桃園榮總、敏盛醫院與聖保祿醫院三大醫療資源，構成完善的「健康生活三角」。

交通方面，規劃中的桃園捷運「青線」為市府第二階段捷運路網計畫，將串聯桃園火車站與高鐵桃園站，全長約 15 公里、設 12 座車站，採輕軌系統，目前正進行可行性研究。富櫻翫基地距預定路線約 200 公尺，未來完工後可直達青埔特區與桃園市中心，串聯休閒、交通與醫療機能。

◎智慧住宅與溫泉會館 讓健康成為日常

定泰建設投入約兩億元建置智慧住宅系統，整合醫療諮詢、餐飲預約、家事服務與課程報名等功能，並採國家級資安等級維護，讓住戶能一鍵管理生活。未來更可與周邊醫院串聯，打造在地化的醫療照護網。

社區內亦設有健身會館與桃園市區唯一取得「溫泉開挖證書」的溫泉設施，讓泡湯、運動與社交活動成為生活日常，真正實踐「健康宅」的核心精神。

◎擁有產權的安心感 以房養老更保值

林夏森指出，傳統養生村動輒需押金 1500 萬元、每月管理費高達四至五萬元，十年下來花費 600 至 1000 萬元，且產權不屬於住戶。「反觀市區健康宅，不僅具產權、可抗通膨，也能以房養老，讓生活與資產同時安心。」