【華冠投顧】幸運星-道瓊大跌507點、NASDAQ及S&P 500指數全都破底？？怎麼辦？？？

林幸蓉 分析師

焦點個股：2342 茂矽、6462 神盾、6182 合晶、6176 瑞儀、2481 強茂

昨天亞股止跌穩定，原本預估美股也跌深止跌的機率甚大…… 但是股市無常，唯一不變的是瞬息萬變！！昨晚殺尾盤…… 道瓊大跌 507 點、NASDAQ 及 S&P 500 指數竟然全都破底了！三大利空夾擊：1. 擔心全球經濟成長趨緩 2. 擔心本週 Fed 升息 3. 歐巴馬健保被聯邦法院判違憲，台股昨日雖量縮架穩…… 但是遇到美股兩天殺千點的提款賣壓與程式交易賣壓，使台股跳空下跌。收盤跌 68 點，成交量 945 億！！OTC 盤也抵抗不了賣壓，摜破五日、十日線，收盤下挫 1.09%，成交量放大 293 億！



今日台股幾乎沒有強勢族群，偏弱族群有大同集團的 2475 華映第三根跌停（鎖單 163,137 張）、8085 福華第三根跌停（鎖單 24,618 張）、3519 綠能第三根跌停（鎖單 5,388 張）…… 而上周的強勢族群 MOSFET、二極體與銅箔基板也轉弱：MOSFET、二極體雙題材 2342 茂矽增資股上市，股價鎖跌停！MOSFET 5299 杰力、6435 大中，二極體 5425 台半、2481 強茂，銅箔基板 2383 台光電、6274 台燿都無一倖免。近期的新上市櫃熱門股 6666 羅麗芬 - KY、6558 興能高、2070 精湛重挫！其他續弱的有 6462 神盾（連吞兩根跌停）、8016 矽創、6182 合晶、6176 瑞儀、2448 晶電、6244 茂迪、3535 晶彩科、3234 光環、2201 裕隆等……

【切記】投機行情賺反彈……！！除了勿追高外，買進股票後仍需自行盯盤，投資股市如跑馬拉松一般非一夕致富…… 需練習損失極小化！方能創造獲利極大化…… 慢慢培養自己成為股市常勝軍！！加油！！

最後祝大家明日操作順利！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。