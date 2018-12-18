【運達投顧】後半週進入多方攻擊關鍵(2)

◆盤勢分析

美股昨天續弱是否拖累台股? 昨天我們說明本週後半週台股將進入多方攻擊關鍵？是否會受影響？以下重點分析:

1. 昨天美股又大跌大跌有幾個原因：(1) 歐巴馬健保（Obamacare）遭裁決違憲，健康保險和醫療類股應聲重挫，加上零售和科技類股助跌使得跌幅擴大。(2) 川普入主白宮後的國債增速寫下 2012 年以來最快紀錄。瘋狂舉債 赤字黑洞逼近 680 兆，、歹戲拖棚的美國聯邦政府關門鬧劇，今年底恐怕仍無法倖免 (3) 聯準會本週二、三(18、19 日) 召開利率會議，預料仍會升息一碼。投資人將聚焦官員談話，了解 FED 週三調高利率後，升息循環是否就此喊卡。幾個因素的影響讓道瓊與高科技股跌破前低但費半仍守在前低，美股破線後當然對國際股市會有壓力，可是就今天的亞股來看似乎今年弱勢先跌的亞股反而影響不大，就位階的角度來看低位階的亞股反而抗跌的機會大，所以台股昨天逆勢收紅今天跌幅也不大仍維持區間盤局，若是後半週美股跌深反彈那麼台股上攻季線的機會大增。

2. 台股技術面今天季線已經破萬點來到 9998 點而且季線還會持續下降，因為還有 6 天的時間季線才真正開始快速降低成本，所以台股就算在此維持區間站上季線只是時間的問題，當然此時的台股防守盤很重要，尤其區間盤局不宜受美股影響而有破盤局的走勢，這一點就南韓股市開低走高仍維持區間以及陸股也沒有破前低都維持橫盤來看，台股目前守穩區間盤的機率大，且當美股後半週跌深反彈時台股仍有在後半週挑戰季線的機會，所以台股技術面沒有破 12/10 低點 9626 點多方並沒有太大的風險。

3. 就籌碼面來看目前對多方有利，因為明天是期貨結算通常在結算前倉位開始縮減是正常的，但是昨天外資期貨多單增加了 4218 口多單又站上了 4 萬口可見有撐盤的買盤，因此明天期貨結算指數很有機會拉高結算，尤其聯準會這兩天將升息美元雖然有撐但並不強因此美元有見高的機會，新台幣這幾天也維持橫盤，若聯準會對明年的升息開始有疑慮時美元高檔下跌的空間大，當新台幣走升外資的期貨佈局還是會維持多方操作。

4. 明天期貨結算台股是否拉高結算？以及後半週是否可以挑戰季線？權值股的動向將是關鍵，以台灣 50 來看上週一創波段低點後開始反彈近日來到月線附近但還未站上，可見台灣 50 轉強的關鍵須先站上月線，可否站上月線我們就幾檔大型權值股來看，近日美股跌台積電就維持橫盤目前離月線只差兩塊，大立光目前離月線只差 60 元，之前弱勢股被動元件如國巨來到前低已經止穩有打底機會，光學股的玉晶光也維持區間擴底，環球晶漲多也沒破季線，PA 龍頭穩懋站上月線差 3 元將突破前高 125 元則是波段起漲攻擊的訊號，以這幾檔權值股來看並沒有破底走空的跡象且都有挑戰月線的機會，可見權值股正站在起跑位置等待轉強的機會而時間點很有機會就在明天，因此從結構來看台股後半週挑戰季線的機會大，所以不宜過度看壞台股以免錯失低點承接的機會。

※以上內容由運達投顧蕭春源分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。