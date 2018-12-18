【華冠投顧】多空對決關鍵期在「下半周」

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨夜美股再遇利空襲擊，三大指數同步大跌破底，今日亞股同樣綠油油一片，不過台股表現仍相對抗跌，大盤 - 68 點守住 9700 點關卡，OTC 指數 - 1.1% 守住月線。

今日大盤依舊維持低量、低委賣張數狀態，利空帶出的賣壓並不算大，另觀察期貨部分，摩台期與台指期（當月及次月）皆不破上週五低點，代表多頭也持續保有防守企圖。

在賣壓不重、多頭有守的情況下，正常而言隔日容易出現反彈，但由於 FOMC 利率決策在即，市場趨於觀望，短線即便多頭點火可能也帶不出太高的追價意願，只是月線再過五天就將扣高並開始形成壓力，所以多頭若要攤牌也不能拖太久，下半週就是關鍵期。

＜強弱勢股＞

今日強勢股以散熱模組族群最為突出，《6230 超眾》漲停鎖死創波段新高，《3483 力致》、《3324 雙鴻》... 亦創波段新高。

拖累大盤的弱勢股則以金融股為主，跌幅較重的個股包括《2888 新光金》、《2889 國票金》、《2883 開發金》... 權重股《2881 富邦金》、《2881 國泰金》亦創波段新低且帶動金融指數破底。

＜被動元件族群＞

今日被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》隨大盤走低，但龍頭《2327 國巨》再次拉尾盤收在最高點。

由於《2327 國巨》於上週四 (12/13) 遇利空放量破低後，至今一連三天都收紅Ｋ棒守在 12/13 當日的平均成本之上，故有機會是特定的實質買盤，本週可持續留意能否走出重上 12/13 高點的「破底翻」走勢，一旦線形最弱的龍頭可以止穩，整個族群便具備比較有利的操作條件。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。