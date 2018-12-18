經濟、通膨不樂觀 日本政府調降今明兩年增長預測

因受天災影響，以及貿易戰可能導致出口需求減弱，進而影響經濟增長，日本內閣府週二 (18 日) 表示，將下調今年與明年財年的國內生產總值 (GDP) 與消費者物價指數 (CPI) 預測值。

日本第 3 季扣除物價變動後的實質 GDP 增長率季減 0.6%，為 17 季以來的最大跌幅，且 10 月核心機械訂單復甦情況不如預期，凸顯在美中貿易緊張局勢居高不下的情況下，許多經濟體面臨日益嚴重的下行風險。

日本 GDP 季度增長率

日本內閣府預期，截至明年 3 月的 2018 年財年，經濟將增長 0.9%，先前預估值為 1.5%，2019 年財年的經濟增長率則從 1.5% 被下修為 1.3%。

日本政府通常在 12 月時發布下個財年的經濟預測，並編制年度預算，年中左右對其進行修訂。此外，日本預計將在明年起將銷售稅從 8% 調升至 10%，政策制定者將面臨一系列挑戰。



內閣府官員指出，由於中國經濟增長減緩，以及亞洲地區對於電子零件的需求疲弱，海外的需求，對日本本季和明年的經濟增長將無幫助。

預期 2018 年財年的資本支出預計將增長 3.6%，而下個財年的增長將放緩至 2.7%，全球貿易緊張局勢導致企業對於投資較為謹慎，為部分導致資本支出增長減緩的原因。



衡量通膨的主要指標消費者物價指數亦被下調，本財年 CPI 預計為 1.0%，低於先前的預估值 1.1%。2019 年財年的 CPI 預期為 1.1%，低於先前預測 1.5%。

GDP 增長與通膨預期遭下調，代表著日本央行在短期內不太可能結束 QE，或是終止負利率措施，這也將使得美國和日本的利差將逐漸擴大。

儘管如此，日圓並未因此而走跌，美元兌日圓暫報 112.51，觸及近一週低點。以美元較不強勁的走勢來看，市場預測，聯準會 (Fed) 有可能在明年透過出售美元採取觀望的態度。