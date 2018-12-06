日央行總裁黑田 反駁近期升息之可能

日本央行 (BOJ) 總裁黑田東彥週四 (6 日) 向議會表示，鑑於通膨疲弱和經濟前景面臨各種風險，日央行必須維持其大規模的刺激計劃以支撐經濟增長，駁回近期升息的可能性。

日本央行將短期利率維持在 - 0.1% 的利率，並透過殖利率曲線控制與購債，將 10 年期日本公債殖利率維持在 0% 左右的水平。

日本 10 月核心通膨為 1%，仍遠低於日本央行的 2% 目標，黑田東彥指出，若在此時提升利率，替未來經濟下滑時提供降息空間，這樣會造成目前難以達成 2% 通膨目標。

日本 GDP 季增率

黑田東彥表示，「日本經濟的風險傾向於下行，我們需要特別關注中美貿易戰所觸發的保護主義行動」。

日本經濟前景不太明亮，日本第 3 季經季節性調整 GDP 季減 1.2%，創 11 個季度以來最差表現，且部分分析師警告，第 4 季的經濟增長可能將比預期更疲弱，同一時間，貿易保護主義使全球需求放緩，恐傷害商業情緒。

日本疲弱的通膨，迫使日本央行須維持其大規模的刺激計劃，然而，實施此政策的代價持續攀升，例如因多年以來的低利率，金融機構利潤受到壓縮，金融體系強健度受到影響。

對此，黑田東彥表示，地方銀行面臨「巨大挑戰」，需要進行改革和投資新的金融服務，但整體的日本銀行系統，目前需要改變貨幣政策措施的巨大問題。

儘管如此，黑田東彥表示，目前仍須更多的時間，以實現央行的 2% 通膨目標，目前談論寬鬆貨幣政策退場的時間點還言之過早，可能使場感到困惑。黑田指出，央行有必要討論寬鬆計畫退場機制，以及向市場解釋，然而，這些事項將等到通膨接近目標時，才會開始實行。



黑田東彥補充說，他不認為日本央行的貨幣寬鬆政策已達有效性的極限，而一些市場參與者認為，該行以無其他可刺激經濟的工具，黑田反對此看法。