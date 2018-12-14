日銀短觀：製造業商業信心、資本支出計畫回穩 前瞻指數走弱

日本央行週五 (14 日) 發布的季度短觀調查結果顯示，日本大型製造商的商業信心和資本資出計畫維持不辨，與三個月前相同，在此之前，信心指數出現連續 3 季下滑的情況。

然而，製造業認為情況在 3 個月之後可能會惡化，在美中貿易戰持續進行以及中國需求放緩下，日本大型製造業明年的支出計畫可能受影響。經濟學家亦持謹慎太多，因為短觀顯示，中美貿易戰恐使前景疲弱。



日銀短觀調查顯示，大型製造業景氣判斷指數為 19，與 9 月持平，數據優於金融訊息公司 QUICK 的調查值 17。

日本大型製造商景氣判斷指數 (資料來源: 日本央行)

景氣判斷指數，為受調查企業預期營運條件將好轉的比例，減去預期營運條件將惡化的比例所得到的百分比，該指數越低，代表著受訪企業認為經濟前景越黯淡，因此短觀調查報告為日本央行制定貨幣政策的重要參考依據。

第一生命經濟研究所的首席經濟學家 Hideo Kumano 表示，較疲弱的日圓與走低的油價支撐著日本的商業信心。同一時間，美國強勁的經濟持續支撐全球經濟增長，並促使聯準會升息。



今年財年，大型製造商不再預期利潤將下滑，稅前利潤預期將增長 0.1%，3 個月前的預測值為大降 6.9%，銷售額預期將增長 3.4%。



美中雙方報復性的關稅措施，使全球市場擔憂貿易戰可能持續升溫，大型製造商的短觀前瞻指數則由 19 下滑至 15，經濟專家預估值為 17，前瞻惡化代表著，這些企業可能現在才開始感受到貿易戰的影響。

小型企業和非製造業皆出現回穩跡象，第 4 季大型非製造業的企業景氣判斷指數為 24，較前季攀升 2，經濟專家預估值為 21。中型製造商的景氣判斷指數增加 2 至 17，小型製造商的景氣判斷指數持平於 14，而小型非製造業則從 10 微幅攀升至 11。

大型製造業預期在截至 3 月的財年，增加 14.3% 的資本投資，3 個月前的調查值為 13.4% 增幅，商業環境有些微好轉。

農林中金綜合研究所的首席經濟學家 Takeshi Minami 則表示，「資本支出變得穩健，可能是由於企業認為有必要投資尖端技術，以維持競爭力與應對勞動力短缺的問題。」