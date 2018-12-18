金融危機以來最恐怖！Cramer：美股要觸底 得靠4件事

週一 (17 日) 美股又挫低，CNBC『瘋狂星期一』主持人 Jim Cramer 表示，現在是他自金融危機以後，看到「最危險的市場」，而股市想要打破現在的下行趨勢，必須要發生 4 件事情。

第一，Fed 本週開會完，鮑爾將宣布日後 Fed 升息時會更加倚賴數據。

他稱，鮑爾如果想當聖誕老人送禮，想看到市場上漲，他得做更多事情來清楚 3 個障礙：

「首先，鮑爾將承認自他 10 月發言，經濟已經冷卻。當時他稱利率離中性水準還遠得很，意味他考慮超過必要水準的更積極升息，以遏制通膨。」

「其次，鮑爾得說，他看到股市的裂縫，而且他沒有忘記股市的預測能力。」

「最後，他應該要說，油價下跌可以抵消充分就業和工資上升這兩項通膨趨勢。」

Cramer 強調，支撐股市不是鮑爾的工作，「我只是將他能扭轉這個他自創的熊市之說法陳述出來，或許他不認為這是他的工作，但如果他不採取這些步驟，我們最後將面臨真的很差的一季，甚至很差的一整年。」

第二，股市潛在復甦的第二力量要靠市場情緒改善。

Cramer 以嬌生為例，嬌生因隱匿嬰兒爽身粉含有石棉之後，股價驚人下挫，這可能已經過度反應。

「這是真正的熊市行為，這必須要打住不再走下去，這樣才能在平均值上持續反彈。」

另外他也舉高盛為例，因 1MDB 醜聞案，高盛股價不斷下挫，「高盛股價就像美政府已經打算要用刑事詐欺罪起訴他們那樣，但這是不可能的，大夥！他們會用談判達成某種協議。」

股市第三支柱來自 FAANG 股：臉書、亞馬遜、蘋果、Netflix 和 Alphabet。

「FAANG 股讓我們失望，所以要在反彈上升之前先看到他們逆轉。」

第三，股市最後支撐力來自中美貿易協議任何的復甦跡象。

「我會說這串清單蠻長的，底線呢？這是自金融危機以來最危險的市場，你得保有靈活性，你得有現金，而且要有長期股票觀點，因為長期來看，股票仍是不可思議的財富創造者，真的！只是短期我們到了反彈的時候，賣超了，但我們都在 Fed 的手掌中，如果 Fed 搞砸了，這隻熊就偷走了我們的聖誕節了。」