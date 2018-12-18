美股都跌成這樣了 這次聯準會還會如期升息嗎？

美股自 10 月以來，跌幅重達 10.3%，市場則普遍預期美國聯準會 (Fed) 將在本周持續升息，從過往歷史經驗來看，當股市慘跌時，聯準會卻決議升息的情形並不常見。

1980 年以來，聯準會決議升息總是在股市上漲時，在升息前三個月、六個月和 12 個月，標普 500 指數的平均漲幅分別是 4.1%、6.9% 和 11%，只有兩次升息是在股市慘跌時。

美股週一 (17 日) 再次下跌，標準普爾 500 指數下跌 2.1%，收盤價為 2017 年 10 月以來新低，相較於過去三個月、半年及近一年來均為下跌，聯準會此次 FOMC 會議若決議升息，將是 1994 年以來首見在股市慘淡時收緊貨幣政策。

1980 年以來，Fed 很少在股市處於跌勢時升息。(來源：Bloomberg)

Gluskin Sheff + Associates Inc. 首席經濟學家兼策略師 David Rosenberg 表示，從經濟數據來看，貨幣政策持續收緊雖仍然適宜，但金融市場的跌勢卻釋出希望「停止升息」的訊息，這使得聯準會陷入兩難。

部分股市分析師認為，美國經濟面臨美中貿易戰、英國脫歐以及全球經濟成長放緩的風險，三年來八次升息已經足夠；而美股市值距離今年高峰已蒸發 3 兆美元，正釋出經濟數據尚未反映的消息。

除了市場對 Fed 暫停升息的預期升高，美國總統川普也在 FOMC 會議前夕發布推文再度抨擊聯準會，目前通膨處於低水位、美元強勁，聯準會竟然在外部世界一片混亂之際，還在考慮升息，實在令人難以置信。

瑞銀全球財富管理投資長 Mark Haefele 認為，聯準會需要採取更溫和的立場，以避免金融市場進一步下跌，儘管本周仍然很可能升息，但聯準會官員先前釋出的鴿派訊息，已使得市場對 2019 年升息的預期降低。