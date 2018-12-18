2019年投資人應「保本」 岡拉克建議捨棄指數型基金

DoubleLine Capital 執行長岡拉克 Jeffrey Gundlach 週一在 CNBC 的訪問上開炮，認為指數型基金等被動投資策略是一種「熱潮」，並正在全球股票市場引發廣泛的問題。

岡拉克表示，「我完全不是被動投資的粉絲，事實上，我認為被動投資在我們進入全球股票市場的高峰時，已達到狂熱狀態」。岡拉克有「新債王」的稱號，較優於投資穩定型金融商品，如債券、大宗商品等。

他補充說道，「我認為事實上，被動投資和機器人顧問等，皆會加劇市場中的問題，因為它是放牧行為」。據 DoubleLine 網站號稱，岡拉克目前的基金管理約 1200 億美元的資產。

指數型基金是許多投資者投資股票的受歡迎的方式之一。在牛市期間，資金湧入指數基金和 ETF，而積極的策略卻受到了負面影響。

指數型基金市場已經達到 6 兆美元，而自 1993 年 SPDR S&P 500 指數成立以來，ETF 市場已經膨脹至 5 兆美元。投資人因對近期經濟下滑的擔憂，在截至 12 月 13 日的一周內，為美國上市的 ETF 添加了多達 160 億美元。

岡拉克表示，「我不會建議任何人成為被動投資者，我最強烈的建議是不要投資被動的美國股票基金」。

Vanguard 集團是全球最大的被動投資基金提供商之一，回應了岡拉克表示「雖然岡拉克先生可能喜歡指責，但數據根本不支持他的說法，指數基金擁有所有全球股票價值的 15%，而該策略佔交易所總交易量的不到 5%」。

對於 2019 年該如何投資的問題，岡拉克建議最好的方法就是「保本」。他說，他將此定義為「高質量、低波動、低持續時間的債券基金」。

另一方面，岡拉克表示，「你能做的最糟糕的事情就是每個人都做過的事：擠進 S&P 500 指數基金，因為這是最昂貴的市場」。

據了解，岡拉克對 2018 年做出了正確的預測，包括債券殖利率上升導致股市下跌、以及臉書 Facebook (FB-US) 和比特幣 Bitcoin 下跌。他認為明年股市走低，認為 S&P 500 指數將跌破今年以來的最低水平。

此外，彭博報導，岡拉克對美國聯準會 Fed Reserve 也有意見。岡拉克認為本週聯準會不應升息，表示債券市場的擔憂、及放慢的經濟可能需要 2020 年的政策改變。