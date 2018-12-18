熊市來了！岡拉克：S&P 500將邁向新低

DoubleLine Capital 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 週一(17 日) 表示，他「絕對」相信 S&P 500 將邁向新低，比 2018 年初觸及的低點還低。

岡拉克在《CNBC》「半場報告」的節目上表示，「我非常確信這是熊市。我們已擁有非常多的熊市變數。」

目前 S&P 500 還不是熊市，僅較 9 月創下的高點紀錄下滑 11%，還不到華爾街定義的熊市 (下滑 20% 或以上)。今年 2 月 S&P 500 的低點在 2532.69，目前僅較當時略高 2% 多。

岡拉克表示，股市通常在「根本沒有道理的事情發生後」跌入熊市。

他稱，加密貨幣是這次的「狂熱」，比特幣是一個市場領先指標，非常像網路泡沫化時代，「IPO 了卻沒有銷售量的科技公司」或者 2006 年「超過原本持續時間的次級信貸」。

岡拉克表示，比特幣在 2018 年初開始下跌，在加密貨幣遭大量拋售後，「你會開始看到市場上各種不同的產業一個接一個放棄了」，在每個重要股市指數「翻滾後」，就算是成長的領頭羊也撐不下去，五大尖牙股「FAANG」(臉書、亞馬遜、蘋果、Netflix 和谷歌母公司 Alphabet) 目前都貼近熊市。

「這像是壓垮牛市的最後一根稻草。」

但只有中美貿易戰和 Fed 升息碰在一起，拋售潮才來真的。

10 月初時，「市場突然似乎意識到這是真實存在的事，隔天市場就翻天覆地。」而且中美貿易戰短時間內不會好轉，「我認為貿易戰會更惡劣，我們可能會提高關稅。」

他認為 2019 年最好的想法就是「保本」，這定義是「高品質、低波動性、低存續期債券基金。」

岡拉克今年 3 月時預期，10 年期公債殖利率將達 3%，股市會因此大跌，幾個月前他預言成真，10 月也成了美股在金融危機之後表現最糟糕的一個月之一。

岡拉克 2 月時揭露，由於社會對臉書的評價變惡劣，他做空臉書股票，在他之後臉書下跌了 13%。

他還在 2017 年時假設比特幣跌價，當時他稱「如果你今天做空比特幣，日後必當賺錢。」當時比特幣交易價約 16000 美元，現在只剩下 3400 美元，今年價值約減損 75%。」