1980年來最慘澹12月！「聖誕牛市」能否力挽狂瀾？

每到年底，華爾街投資者們就會期盼「聖誕牛市」（Santa Claus Rally）的到來，而今年這種期盼尤為強烈。

繼上周五，美股三大股指自 2016 年 3 月以來首次跌入技術盤整區間之後，周一美股跌勢繼續擴大，道指開盤跌 140 點，標普 500 指數繼續創八個月新低，納指再度年內轉跌。

納指也一度跌破 24000 點，今年表現為 2011 年以來最差。

三大股指也創下 1980 年以來最慘澹 12 月開局表現。根據彭博社數據，標普 500 指數 12 月開局表現或為至少 1950 年以來最差。下圖顯示了過去 25 年標普 500 的季度表現，可看到今年美股第四季的跌幅為史上少有。

由媒體 Stock Trader』s Almanac 推廣，「聖誕牛市」（Santa Clause Rally）是指美股通常會在每年最後五個交易日以及新年頭兩個交易日上漲的季節性趨勢。

根據道瓊斯市場數據，從 1969 年以來，在新年前後的七個交易日內（年度最後 5 個和新年後兩個），標普 500 指數平均上漲 1.3%。

今年截至上周五，標普 500 下跌 2.8%。今年的「聖誕牛市」是否會出現，是否會將標普 500 拉出下跌區域，是目前投資者最關心的問題之一，因為，華爾街還流行一句話，如果聖誕牛市沒來，那麼熊市就會降臨華爾街。

據《華爾街日報》，12 月上半月，美股表現通常較弱，由於投資者專注於出售股價下跌的股票，因此可以將其損失計入該稅收年度，以抵消其他收益，所以稅收虧損銷售在交易中占主導地位。而 12 月的下半月，大部分零售投資者開始休假，機構投資者開始行動。但如果後者沒有大量買入，那麼就意味著聖誕牛市不會來了。

根據 Stock Trader 的 Almanac 數據，在過去六次聖誕牛市沒有實現的情況下，其後的 1994、2004 和 2015 年，股市持平，而 2000、2008 年美股則進入熊市，2016 年開年美股也出現了下跌，跌勢持續到 2 月才結束。

另一個決定投資者年底情緒的一個關鍵因素是本周三，聯準會將舉行的貨幣政策會議。此前市場普遍認為，這次會議，聯準會將宣布今年內的第四次升息，並透露出與今後升息頻率有關的更多訊息。

上個月，聯準會主席和副主席口風發生了微妙變化，發出了偏鴿派訊號，即明年聯準會或採取更加謹慎的升息態度，安撫了市場情緒。目前經濟學家已將明年的升息次數由三次下調為兩次。但如果周三的聯準會會議讓市場情緒有任何改變，將對股市造成更大的波動。