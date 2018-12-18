推特爆個資漏洞 股價跳水近7%

推特 (TWTR-US) 週一 (17 日) 表示正在調查可能來自接受中國、沙烏地阿拉伯等國家贊助的駭客異常流量，駭客利用其平台試圖竊取用戶數據，消息傳來，推特股價應聲下挫，創兩個多月以來的最大跌幅近 7%。

推特股價走勢圖。

推特發文表示，調查洩露數據的安全漏洞時，發現客戶支援論壇中的可疑流量，包括用戶的電話 / 國家代碼和是否帳戶被鎖定，推特發現，客戶支援網站的大量流量是來自中國和沙烏地阿拉伯的私人網路 IP 位址。

推特強調該漏洞已於今年 11 月 15 日開始解決漏洞問題，且 11 月 16 日修復完畢，並稱該公司已通知受影響帳戶，並表示他們不需要進一步採取任何措施來保護自己的帳戶。

推特聲明中寫道：「雖然我們無法確定駭客意圖，但這些 IP 位址中的異常流量可能與國家贊助的駭客有關係，我們繼續在這方面完全透明化，並對我們的調查結果進行了更新。」

美國參議院情報特別委員會 (Senate Select Committee on Intelligence) 委託撰寫的兩份獨立報告週一 (17 日) 公佈，揭露了由一名與俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 關係密切的人領導的企業如何利用推特等社群媒體平台影響美國選民。

據報導，所有接受調查的科技公司都未能提供其平台上所有有關錯誤資訊的資料。

推特發言人在一份聲明中提到：「我們唯一的關注重點在於改善我們公眾平台交流的健全，保護選舉完整性的重要使命。自 2016 年以來，我們在打擊對我們服務操縱方面取得重大進展，包括我們在 10 月發布與之前揭露的相關資料，以進一步展開獨立研究和調查。」

Wedbush 分析師 Michael Pachter，將這一違約行為的消息顯然，這樣的漏洞會損害用戶對平台的信任，稱這可能會影響用戶數增長和用戶參與度。