對沖基金大佬們站隊川普：沒錯！聯準會現在就該停止升息了

聯準會 FOMC 會議周二召開，並在周三宣布貨幣政策結果。市場普遍預計迎來今年內第四次升息（2015 年起的第九次升息），但越來越多的金融大佬們開始「站隊」川普，呼籲應暫停升息。

曾受僱打理索羅斯旗下量子基金的億萬富翁對沖基金經理 Stanley Druckenmiller，以及前聯準會理事、一度被認為是聯準會主席熱門競爭人選的 Kevin Warsh，周末聯合在《華爾街日報》發表專欄指出，美國經濟無法承受重大的政策錯誤，聯準會應暫停高利率與流動性收緊的「雙重閃電戰」。

文章認為，儘管美國經濟在 2018 年強勁增長，今年 GDP 增速或達到 3.25% 的多年高位，勞動力市場也保持強勁，但就業市場是個滯後指標，全球經濟與金融市場的先導指標已經發出警示信號：

「過去三個月，美國以外的主要經濟體增長開始減速，全球貿易增速也顯著放緩，較年初減少了 1/3，美國經濟無法從海外影響中完全隔離。

美國金融市場可能在量化寬鬆政策啟動以來首次展露真面目，特別是銀行類股從 10 月 1 日起跌了 15%。住房、交通和工業等經濟敏感領域也呈雙位數下跌，比整體大盤表現還差。信用市場在走軟，主要大宗商品下跌都是不詳的預兆。」

文章建議，如果聯準會新的原則是「依賴最新數據作出調整」，那麼應切實將最新的數據融入到即將到來的政策決定中，而不是允許一部分官員跳出來「暗示」明年升息可能放緩：

「聯準會應該少擔心如何精準修改與市場的溝通策略，而是更為關注如何設定正確的政策。最近幾個月，聯準會主席鮑威爾展示了新的意向，對探討正確的政策利率設定態度更為千謙遜，並謹慎地回撤了前瞻指引，這一點與前幾任主席大為不同，是很受歡迎的舉動——但是還不夠。」

文章的主要論點是，升息的同時伴隨縮表政策很不明智。雖然 15 個月前聯準會就開啟了削減資產負債表的行動，但在全球其他央行轉向量化緊縮（QT）之前，聯準會縮表的效果大部分被其他央行持續買債（QE）抵消掉了，但過去幾個月裡，全球央行開始集體從市場中收緊整體流動性了：

「進入 2019 年，全球的量化緊縮預計會加速進行。再加上聯準會升息的預期，兩項政策時間點的結合不可能更糟糕。」

文章據稱認為，聯準會已經到了「需要抉擇的時刻」。鮑威爾任下的聯儲正在迎接柏南奇時期以來（2007-2008 年）最嚴重的政策挑戰，這需要外界給予耐心與可知、而非責備，但「時間不等人」，聯準會最好手段是打破升息與縮表的預設思路。

文章認為，升息和縮表是當下只能二選一的政策。他們認為，美國經濟在明年能持續更強勁的表現，但前提是聯準會或美國政府任何一方都不犯重大的政策錯誤。對聯準會來說，「目前」（for now）應該停止更高的利率結合更趨緊的流動性，而且現在也不適合執行鷹派的貨幣政策：

「在最理想的世界中，聯準會在 2010 年美國結束經濟危機時就應該結束 QE 買債，也許有助於平抑資產價格高漲、政府債務爆炸式增長、高風險的企業債務催生、財富分配不均等現有問題，也可以有效避免埋下未來金融失衡的引線。

（但上述情況沒有發生，）在第二理想的世界中，鮑威爾領導下的聯準會應該快速與果斷地縮小資產負債表，然後再升息。在沒有升息的背景下，聯準會的量化緊縮可能對實體經濟產生更小的干擾；資產價格也許能找到更持久的平衡狀態，給未來增長打下更堅實的基礎。

需要鷹派政策的時間點是 2010 年代初期，當時新一輪經濟周期剛啟動，全球經濟還有充足的動能。但當危機來臨和經濟需要額外貨幣寬鬆時，是需要鴿派政策的時間點。僅當未來更有增長潛力而非充滿危險時，才適合鷹派。」

進入 11 月以來，包括主席鮑威爾在內的多位重量級聯準會官員，對美國經濟與升息路徑展望已經發生了微妙的變化。不僅升息路徑存在重新討論的可能性（也是美國總統川普對聯準會的火力集中點），縮表政策也可能在明年給出更明確的指引。

聯準會官網已在 11 月中旬宣布，將研究用於制定貨幣政策的「策略、工具和溝通做法」，並成為最近 FOMC 會議討論的主題。鮑威爾表示：「隨著勞動力市場接近最大就業，通膨接近 2% 目標，現在是評估如何制定、實施和溝通貨幣政策的好時機」：

聯準會將於 2019 年 6 月 4 日至 5 日在芝加哥召開會議。會議上將由央行以外的人士發表講話。全美各個地方聯儲也將舉辦公共活動來獲得外部資訊。最近的 FOMC 會議上，官員們討論了如何應對下一次經濟衰退，並不排除將基準利率再度降至接近零的水平，以及重啟金融資產購買。

儘管 Stanley Druckenmiller 與 Kevin Warsh 的專欄文章將討論重點放在了縮表政策上（資本市場流動性），但川普與白宮官員更看重其對聯準會「應暫停升息」的呼籲。川普一周內三次抨擊升息政策，白宮首席貿易顧問納瓦羅也符合川普的觀點，認為沒有通膨的情況下不需要升息。納瓦羅在接受 CNBC 專訪時特別指出，「總統的觀點並非孤立無援」，引用的正是上述專欄文章。