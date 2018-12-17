梅姨將怒斥二次公投：這會摧毀英國人對民主的信心

距離英國正式脫歐還有三個月。隨著脫歐方案的投票被延遲，英國與歐盟之間達成脫歐協議的機會愈發渺茫，而第二次退歐公投正在逐漸升溫。

特雷莎 · 梅當然無法容忍這種出爾反爾的事情發生。當地時間周一，英國首相將在下議院發表講話，多家媒體報導稱，特雷莎 · 梅將在講話中重新強調對二次公投的反對：「給我們的政治帶來無法挽回的破壞，因為它會向數百萬計相信民主的人們證明，我們的民主蕩然無存」「它會在最需要團結的時候，進一步分裂我們的祖國」。

不過，前外交大臣、工黨議員 Margaret Beckett 就認為，特雷莎 · 梅此舉恰恰證明了二次公投的壓力激增。

支持重新公投的心態是很容易理解的：特雷莎 · 梅屢次強調退歐的三種路徑，即「無協議、不退歐、我的協議」。無協議退歐的動亂程度是無法想象的，而英國首相的協議已被推遲，這使得推翻退歐決定成為了看起來最合理的出路。

英國國際貿易大臣 Liam Fox 就透露了類似的意味。他在參與 BBC「The Andrew Marr Show」節目時稱，「當你審視擺在我們面前的選擇時，你得承認，現實世界的選擇非常有限。」

前首相布萊爾一直在為第二次公投站台。布萊爾稱，再次公投是最有可能的結果，「政府現在不在控制之內——議程未知，事件未知，結果不明。」布萊爾稱，「幾個月前看起來不可能的事情（二次公投）現在大概有 50% 的機率。」

布萊爾此言同樣遭到了特雷莎 · 梅的強烈抨擊。「布萊爾跑到布魯塞爾去，支持第二次公投來破壞我們的談判，是對他曾經待過的辦公室和他曾經服務過的人民的侮辱。」BBC 報導稱，現任首相怒斥布萊爾，而後者回應稱再次公投是民主的選擇。

此前星期日泰晤士報還報導稱，特雷莎 · 梅的兩名內閣成員正在背着特雷莎 · 梅準備第二次公投，開啟又一場保守黨內戰。不過這兩名內閣成員出面否認了正在討論第二次公投的報導。

「我不希望第二次公投…… 它會在我們應該團結起來的時候，進一步分裂國家。」特蕾莎 · 梅的幕僚長 Gavin Barwell 稱。內閣辦公室大臣 David Lidington 則在社交網路上轉發了上周他在議會的發言：「那些想要第二次公投的人需要面對一個現實，即這種行為肯定是分裂性的，而且未必能結束這場爭辯。」

如果英國進行二次公投、並最終決定留在歐盟，特雷莎 · 梅及其政府兩年以來就退歐事務的努力，都將付諸流水。

美銀美林的調查顯示，將近三成的英國人民對自己的未來一無所知——正如對自己在退歐中希望獲得什麼一無所知的英國政客們。盛寶集團首席經濟學家 Steen Jakobsen 此前就在華爾街見聞和中歐國際工商學院主辦的「Alpha 峰會」上提到，退歐最終無法達成協議，因為現在「英國自己都不知道自己想要什麼」。