執行長醜聞後：雷諾要求會面日產汽車

據外媒報導，汽車商雷諾公司 Renault 正在推動和日產汽車 Nissan (7201-JP) 盡快召開股東大會，討論日本汽車製造商的起訴書、治理方案、和法國公司在日產董事會的任命。

日產股價趨勢圖

雷諾副執行長 Thierry Bollore 週五 (14 日) 致信日產執行長西川廣人表示，上週日本檢察官辦公室的起訴，給雷諾作為其最大股東以及兩家公司的工業聯盟的穩定性造成「重大風險」。

該信件也被發送給日產董事會，及汽車商戴姆勒公司 Daimler 的執行長。Daimler 與日產和雷諾以及一些法國政府官員進行了小型交叉持股控制。

據了解，日產董事會定於週一 (17 日) 舉行會議，並要求其考慮盡快召開股東特別大會。它強調，關於雷諾在日產董事會和高級管理層任命的討論將與公司現有的協議保持一致。

自 11 月 19 日 Carlos Chosn 被捕以來，法日合作關係出現了緊張局面。經過日產長達數月的調查發現，Ghosn 在日本低估了他的收入而被起訴。Ghosn 目前還是任職於雷諾的董事長一職。

雷諾和日產擁有復雜的交叉持股關係，並在更廣泛的合作機制中共同生產多種車輛。這家法國汽車製造商是日產的第一大股東，擁有 43% 的股份並擁有投票權，而這家日本公司是雷諾的第二大股東，沒有投票權。日產熱衷於實現更加平等的關係，但其需求已被雷諾和法國國家所阻擋。