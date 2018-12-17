賣油畫、賣股票、賣房產 陸股上市公司年底資產大甩賣

「什麼都賣，什麼都不奇怪」，這裡指的不是拍賣網站，而是大陸 A 股上市公司。

歲末將近，A 股公司售賣金融資產、房產、股權等情形再次增加，近期還出現賣字畫、飛機，以及應收帳款的情況，多數公司這麼做，只是為了衝年度業績。

12 月 14 日晚間，電廣傳媒公告，將以人民幣 2.088 億元的價格向湖南廣播電視台出售徐悲鴻的油畫《愚公移山》，創下了中國油畫價格世界紀錄。

值得注意的是，這幅油畫在半年前因未達到約定最低成交價人民幣 1.9 億元而流拍。電廣傳媒於 2007 年購入這幅油畫時僅花費人民幣 2800 萬元，透過這次拍賣，將取得不菲的投資利潤，而其本業，今年前 3 季淨利潤虧損人民幣 1.35 億元。

尤有甚者，海航控股近日表示，擬向海航旅遊出售一架自有 B787 飛機，公司控股子公司山西航空擬向海航旅遊出售一架自有 B737 飛機，本次交易金額共計約人民幣 10.35 億元。

太極實業近日則公告，公司子公司海太半導體擬將業務經營中形成的不超過 10000 萬美元的應收帳款，轉讓給中國工商銀行股份有限公司無錫新吳支行，工行新吳支行支付海太半導體應收帳款對價不超過 10000 萬美元。海太半導體按照應收帳款轉讓價款，一次性向工行新吳支行支付買斷成本，費用為應收帳款買斷價款對應的利息，預計本次應收帳款出售成本總額約 32 萬美元。

這類奇怪的現象，在 A 股並不少見，上市公司指望藉此美化年度業績。

Wind 數據顯示，年內已有超過 30 家公司發布賣房公告，其中，第 4 季度就有十餘家。比如，浙江世寶、中迪投資、華伍股份、遠東傳動等，透過賣房增厚年度淨利潤。

而這樣的信號，也已被監管層關注。去年年末，證監會公開表示，強化對上市公司年末突擊進行利潤調節行為的監管力度。交易所則聚焦上市公司年末突擊進行利潤調節行為，加大「刨根問底」式問詢力度。

Wind 數據顯示，2017 年及 2018 年前三季度淨利潤虧損的公司共有 100 家，其中包含被實施退市風險警示的公司 23 家。根據陸股兩市股票上市規則，上市公司連續兩個會計年度經審計的歸屬於上市公司股東的淨利潤連續為負值，將被實施退市風險警示，而若上市公司淨利潤連續三年虧損，則將面臨暫停上市的風險。

靠變賣資產或許能暫解公司危機，但對投資人來說，卻是必須格外注意的投資警訊。