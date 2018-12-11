A股成交額低迷進入「地量」 今年前4次都出現反彈行情

陸股近期呈現量縮整理，昨 (10 日) 滬深兩市成交額合計僅人民幣 2400 多億元，續創 2449 點以來新低量。分析師認為，今年「地量」總伴隨反彈，這次可以觀察是否歷史重演。

以昨日盤來看來，上證指數收跌 0.82%，收 2584.58 點，成交額不到人民幣 1000 億元，深成指跌 1.41%，創業板跌 1.06%，市場情緒低迷。

而 2018 年前幾次上證指數出現不足千億的「地量」時間點，分別是 9 月中旬、10 月中旬、11 月下旬，每次地量之後，市場往往會迎來一波反彈行情。

今年地量後常見反彈

黎明前還有黑暗要熬

海通證券表示，2018 年以來 A 股震盪下跌，上證綜指從 1 月 29 日最高點的 3587 點，最低跌至 10 月 19 日的 2449 點，最大跌幅達 32%。

海通指出，目前 A 股估值已經處於歷史底部區域，市場很可能進入 2014 年以來牛熊周期的末期，戰略上樂觀。但是迎接黎明，還要經歷一段穿越黑暗的反覆磨底時期，仍需觀察信號。黎明信號如一系列利率下降 (如民間借貸、票據貼現、信託產品等利率)、信貸放量、改革落地等。

國海證券報告則認為，市場仍將在底部區域反覆震盪。自 10 月以來低價股的反彈行情已經結束，在短期也很難出現持續性的熱點推升市場大幅上行，至少在未來 2-3 周，市場仍將會在底部區域反覆震盪。

增量資金或在路上

值得注意的是，目前預期將有一大波「增量」資金正在路上。

Wind 數據顯示，陸股通北上資金繼兩周前淨買入人民幣 109.85 億元後，上周 (12 月 3 日至 12 月 7 日) 再次淨買入 125.82 億元。截至 12 月 10 日，北上資金全年淨流入 A 股 2888.87 億元，其中滬股通淨買入 1755.756 億元，深股通淨買入 1133.12 億元。

目前市場期待的另一筆外資，來自滬倫通。媒體報導，相關各項技術準備已經就緒，近日滬倫通經紀業務將進行通關測試，此後首批掛牌的中、英企業名單有望對外公布。

國盛證券認為，滬倫通是國內資本市場和西方发達市場首次聯通，歐洲大型投資機構無須繞道香港或新加坡，即可在倫交所直接開展各類人民币資產交易; 有利於中國優質企業「走出去」，同時提高境內市場深度，增加海外資金對于國內股市的關注度，長期有助於引導外資進入 A 股市場。