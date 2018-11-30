外資11月加碼布局A股 北向資金單月增逾人民幣400億元

A 股近期除了有築底回穩之勢，外資的加碼也在加速。數據顯示，今年 11 月北向資金出現大額增長。截至 11 月 29 日，北向資金月內淨流入人民幣 413.21 億元，年內淨流入 2746.55 億元。其中，11 月 2 日北向資金出現近 180 億元的淨流入，成為全月單日之冠。

中郵證券董事總經理尚震宇表示，外資持續湧入 A 股，看好中國資本市場的發展潛力。長期來看，A 股市場整體估值偏低，並且伴隨中國資本市場正在積極引入境外投資者，A 股納入 MSCI 指數和富時羅素指數，一定程度上存在一定的套利空間。

鎖定市值大流動性佳股票

尚震宇表示，今年以來，從淨買入額度來看，北向資金更偏好白酒、保險、銀行、水泥、傳媒類股票，均為所屬行業的龍頭公司，對應市值較大、流動性佳，便於根據市場行情變化隨時進出。

此外，在資金動向上，外資從地產、機場、電器、電力等類股，切換至白酒、醫藥、大金融、能源領域，可以看出面對中國的老齡化趨勢，外資順應未來趨勢，布局具有確定性機會的股票。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍認為，當前 A 股市場大幅下調後，為長期資金入市，提供了一個較好的入場時機。外資此時入市抄底，為維護市場的穩定，以及提高 A 股市場的信心，起到了重要作用。在 A 股成功納入 MSCI 和富時羅素國際指數兩大國際指數體系之後，將來勢必有更多的外資流入 A 股市場。

中小創個股也受關注

但細看北上資金流向，除了加碼布局白馬股外，中小創個股也是被鎖定標的。自 10 月 19 日以來的反彈中，中小創個股活躍程度明顯大於藍籌股，而深證成指和創業板指數漲幅也大於上證指數。

Choice 數據顯示，從 10 月 18 日到 11 月 28 日，北上資金對中小創個股的持股量從 64.70 億股增加到 67.63 億股，在 1 個多月裡，對中小創的持股量增加 4.53% 。

瑞銀資管認為，隨著有關政策逐步落實，當前是長期投資者增加中國股票配置的一個機會。

華泰證券策略分析師孔凌飛表示，雖然中小型股估值水準是否穩定，仍有不確定性，但當前整體估值確實已處於較低位置，於歷史均值下方。

海通證券策略分析師荀玉根也認為，從全球資產配置角度看，A 股非常有吸引力；從估值以及估值的歷史分位數來看，A 股估值處於較低水平，能吸引外資進入。