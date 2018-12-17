【大慶證券】盤前分析－多空消息夾雜 台股震盪加劇



◆盤勢分析

雖有中國宣布將暫停對美國汽車徵收額外關稅利多，但因中國工業生產與零售銷售增長率下滑、歐元區 12 月綜合 PMI 僅 51.3、美國製造業 PMI 僅 53.9，各項經濟數據不如預期下，投資人對未來經濟展望感到憂心，致使美股四大指數均以下跌開出，再加上天風證券分析師郭明錤下調明年第一季 iPhone 出貨量約 20%、市場認為本周聯準會會議將釋出升息腳步放緩等，使得科技股及金融股持續承壓，美股四大指數終場分別下跌 0.36~2.26% 不等作收。雖美股上週五表現較為疲弱，不過川普於周末釋出美中可能於近期達成貿易協議、升息腳步放緩有利資金持續寬鬆等利多亦將持續影響美股表現，因此研判只要前低未破之前，美股仍處區間震盪格局。

受到歐洲 QE 退場、下調今、明年經濟成長預測，以及大同集團旗下的華映、綠能雙雙爆發財務危機，拖累台股開低走低，所幸盤中跌勢微幅收斂，終場下跌 0.86%，收在 9774 點，成交金額為 975 億元。以集中市場來看，上週五黑 K 留有下影線，守住 12/12 跳空上緣，整體短多格局未破，但因量能不足，加上國際情勢動盪，恐荒氣氛蔓延，研判在量能未回升至 1200 億之前，指數將持續在 9616~9971 點區間橫盤整理。相較之下，櫃買指數表現較佳，盤中回測 5 日線後隨即反彈，且終場跌幅僅 0.53%，中小型股相對活潑，且量價配合得宜，目前仍屬偏多格局。

觀察上週五盤面，華映、綠能爆出財務危機，開盤隨即跌停鎖死，拖累母公司大同亮燈跌停，而前一日撐盤要角 - 鴻海則漲多回檔，蘋概族群亦受到蘋果遭外資調降評等，包括大立光、台積電、康控 - KY、可成、嘉聯益持續走跌；食品類股則受惠即將步入農曆春節旺季，逆勢反攻；同樣旺季時序逼近的遊戲族群今日也有所表現；另外，基本面及未來展望佳族群，如：生技、部分利基型 IC 設計、汽車電子、5G 類股也表現不俗。整體而言，盤勢受到國際消息左右，使得動盪加劇，但擁有基本面及未來展望樂觀類股，表現相對較佳，建議可留意 5G、電動車、PCB、散熱、部分利基型 IC 設計等相關類股，並以中小型股擇優布局。

