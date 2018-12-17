台股盤中─資金面偏強撐短多行情 外資減少操作反映量縮

儘管上周五美股再次大跌衝擊市場信心，不過今 (17) 日亞股開盤表現相對持穩，日股盤中擴大漲幅至 0.5% 之上，韓股維持紅盤上，僅陸港股偏弱，而台股加權指數以小跌 11.67 點開出後，呈現緩步上漲格局，惟估計量能縮至僅 800 億元的水位，法人指出，本周聯準會的利率決策出爐，由於市場多預期聯準會將釋出偏鴿派的訊息，使明年升息次數下降，目前大盤的表現顯示資金面有撐的短多。

非洲豬瘟疫情持續在中國擴散中，仍仍有返台民眾想帶肉製品入境，同樣傳出非洲豬瘟病例的日本，對於防疫也嚴加戒備，非洲豬瘟人心惶惶，導致大宗物資相關個股股價先行反應，卜蜂是台灣白肉雞大型供應商，股價續漲超過 6%，而飼料大廠茂生農經更一度漲停，大成同樣有 2% 以上漲幅。

隨著電動車發展進入高度成長階段，鋰電池關鍵材料鈷的需求持續看旺，外資摩根士丹利、瑞銀均看好鈷是電動車需求爆發下的明星材料，美琪瑪今日盤中大漲超過 7%，康普漲幅逼近半根停板。

而近期國際油價回落，布蘭特原油跌破每桶 60 美元，一個月來跌幅超過 8%，有助航運業者的獲利能力增強，華航、長榮航盤中漲逾 2%。

由於綠能持續以跌停開出，使太陽能族群表現相對弱勢，益通跌超過半根停板，國碩和太極也壓在平盤下。

華映無預警宣布重整，且台灣兩廠無預警停工，再加上近來不少研究機構紛紛看壞面板產業未來供需以及價格走勢，不僅華映持續跌停，凌巨跌半根停板，誠美材、茂林 - KY、友達、明基材等面板相關業者均走弱。

而大同集團股整體偏弱，尚志、福華跌停，尚化跌逾 7%，精英、大世科和大同均走跌。

國泰證期研究部指出，短線國際股市跌幅若未擴大且 5 日線未下彎，短多仍有可為。

統一投顧指出，加權指數於上周五短暫回測 5 日均線有守，市場作多心態仍為積極，不過，量能再度縮減，顯現外資因應假期降低操作頻率。