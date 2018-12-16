〈台股風向球〉法人作帳股零星表態 聯準會的態度決定大行情

台股加權指數上周小漲 13 點，周線成功翻紅，不過，三大法人處在賣超態勢，而美股上周五再度重挫、時序又逐漸進入年終，除了短打客積極參與市場，以及看好元月行情先行布局的部分法人籌碼外，接下來一周要見到大行情的可能性已不高。

法人建議，先觀察多方可否守住 12 月 12 日的向上跳空缺口 9720-9741 點的支撐位置，同時，本周最重要的大事，就是美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 公布利率決議後，聯準會對明年升息的看法，若態度趨於鴿派，有望再拉出一波短多行情。

統計上周三大法人合計賣超逾 220 億元，顯然即便有作帳行情，也僅僅集中在零星的個股，結帳壓力仍不得大意。

法人說明，目前台股處在短線空方趨勢氣盛、中期多方環境主導控盤，以及長期空方量能持續聚攏的態勢，指數上方壓力落在 12 月 6 日的向下跳空缺口 9850-9895 點區間，而下方防守走有 12 月 12 日的向上跳空缺口 9720-9741 點間，一旦向上突破 9895 點或向下跌破 9720 點，才可望出現較大向上或向下的行情，在此之間，盤整盤不容易扭轉。

觀察外資上周多數的籌碼主要在布局 ETF，買超前 10 大標的分別為元大美債 20 年多達 10.2 萬張、富邦中國政策債 9 萬張、元大滬深 300 正 2 和富邦 VIX 達 3 萬張，國泰中國政金債 5 + 和國泰 20 年美債均有 2.5 萬張以上，而富邦美債 20 年、元大中國債 3-5、欣興和台灣高鐵均獲外資買超超過 1.6 萬張。

從中可看出，在美國升息的趨勢下，外資仍高度看好美債相關 ETF 可做為資金避風港，至於陸股 ETF 人氣不差，後市似乎也持續受到外資關注。

整體來看，國際上的消息就是忽多忽空，即便投信對部分中小型股的著墨使作帳行情維持一定熱度，但整體法人籌碼已賣超為主，外資又即將放假，追價意願偏低甚至賣股變現，實在不令人意外。