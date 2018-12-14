訪日觀光客人數 即將突破3000萬人大關

日本國土交通省大臣石井啟一在週五 (14 日) 的記者會上表示，2018 年造訪日本的外國觀光客人數，最快將在下週突破 3000 萬人大關。過去外國觀光客人數最多的紀錄是 2017 年的 2869 萬人，而今 (2018) 年在 12 月 6 日時的統計人數已經刷新去年寫下的紀錄，衝破 2900 萬人。

日本政府更設下目標，在 2020 東京奧運舉辦那年要達到 4000 萬人。2030 年時，更高達 6000 萬人。

2020 東京奧運吉祥物「未來 (Mirai)」和「永遠 (Towa)」 (圖片來源：AFP)

從數字上來看，2018 年 1 -6 月的外國觀光客年增 15.6% 共 1589.9 萬人。光是來自中國、韓國、台灣、香港這四個國家的遊客就佔了 7 成比例，而泰國、菲律賓、歐美等其他國家的遊客也持續成長。

之後，由於颱風肆虐造成關西機場泡水封閉無法使用，以及北海道地震的影響，造成 9 月時的外國觀光客人數年減 5.3% 只有接近 216 萬人的水準，大幅衰退。然而進入 10 月之後，人數反彈年增 1.8% 拉回 264.6 萬人水準。接下來也呈現平穩的表現。

然而，讓日本煩惱的問題是，外國遊客的消費力道正在衰減當中。訪日遊客的平均消費額約為 15 萬至 16 萬日圓，近年來基本沒有成長的跡象。還有當日本發生災難時，如何協助語言不通的外國人解決各種疑難雜症也是重要課題。

外國觀光客的過度集中，也造成許多日本當地居民的困擾。除了擁擠的人潮造成交通及生活上的不便，各種文化上的差異所造成的彼此誤解，還有治安的惡化等，問題重重。