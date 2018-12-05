台灣大車隊、日本大和計程車 攜手跨國叫車服務

經營日本「大和計程車」的大和自動車交通 (9082-JP、東証 2 部) 在週三 (5 日) 對外宣布，將與台灣計程車業者龍頭「台灣大車隊」合作，在日本進行透過台灣大車隊手機 APP 來叫旗下計程車的服務實驗。

透過兩家業者的合作，未來可使用自家公司的叫車 APP，在異國叫合作對象的計程車。這種跨國的計程車業者合作案，結合兩地計程車公司的系統與手機 APP 來實現於異國的叫車服務，對日本來說是頭一遭，同樣的對台灣而言也是第一次。

簽約儀式 (圖片來源：台灣大車隊)

兩家公司於 5 日，在大和自動車交通總公司內完成簽約儀式。

根據觀光局的資料顯示，日本是台灣觀光客最愛造訪的國家，去年有超過 460 萬人次到日本；而在訪台的外國旅客人數方面，日本是僅次於中國，排名第 2 的國家。另外，對日本而言，台灣是僅次於韓國，日本人造訪人數排名第 2 的國家；台灣觀光客則是訪日人數排行第 3 的國家 (第 1、2 名為中國與韓國)。兩國關係密切，彼此也互有好感。

大和計程車擁有 79 年歷史，是日本第一家上市的計程車業者，在東京與其聯盟擁有合計 1.3 萬輛計程車。

台灣大車隊擁有 1.9 萬輛計程車，台灣市占率 21%(車輛數)，月載客量 1 千萬人。是最早在台推出叫車 APP 的業者，會員人數超過 300 萬人。

12 月 5 日，兩家業者在日本舉行聯合記者會，正式宣布雙方合作上線。消費者從此可以使用自己熟悉的平台，在異國使用 APP 叫車服務，也不用擔心使用上有語言不通的情形。且價格透明，又能確保服務的品質。

今年 8 月，雙方透過網頁服務的合作開始，還有大和計程車率先啟用手機 APP 跨國預約台灣大車隊的服務，已有部分嘗鮮的旅客體驗過這項服務。

依台灣大車隊統計，至今每個月即時預約趟次達 50 趟，機場接送及旅遊包車合計 20 趟次；預估到了明年底，每月的即時叫車服務可超過 1,000 趟次，機場接送機及旅遊包車服務可達 200 趟次以上。

乘客在車上使用電子支付等無現金支付方式，則是兩家業者未來的目標。

大和自動車交通今 (5) 日漲停，上漲 15.72% 股價 1,104 日圓。