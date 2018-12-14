11月再跌8%！歐洲汽車銷量三連降 汽車股普跌

因歐洲實行了更嚴格的新排放標準，汽車需求遭到進一步打壓，歐洲汽車銷量創三個月連降。

歐洲汽車製造協會最新發布的數據顯示，11 月歐洲乘用車市場新車註冊量年增率下降 8.1%，汽車登記數量從去年同期的 126 萬輛降至 116 萬輛。

數據顯示，雷諾、大眾和菲亞特克萊斯勒汽車的銷量分別下降 16.0%、10.9% 和 8.1%。雷諾聯盟的夥伴——日產汽車更是獲得 30.8% 的跌幅。標緻汽車銷量下降 5.8%，寶馬汽車的情況稍好，11 月銷量年增率下降 2.8%，戴姆勒公司銷量則逆勢增長 3.3%。

數據出爐後，歐股早盤汽車製造公司均出現下跌。大眾汽車股價下跌 2.26%，菲亞特克萊斯勒下跌 2.16%，雷諾汽車下跌 3.45%，標緻下跌 2.35%，寶馬汽車下跌 2%。

歐洲汽車製造協會表示，在 9 月份出台新的排放檢測規則之前，8 月份汽車銷量大幅增長。而在此後的連續三個月中，汽車銷量都出現了下降。

今年夏天，歐洲汽車製造商為在新排放規定出台前，處理不符合規定的汽車提供了大幅折扣，導致競爭加劇、價格壓力加大。9 月 1 日，新的全球統一輕型汽車測試 (WLTP) 成為強制要求，迫使一些汽車製造商停止交付一些尚未完成重新認證的車型。

數據顯示，西班牙和德國的汽車銷量分別下降了 13% 和 10%，義大利新車銷量下降 6.3%，英國下降 3.0%，而法國的新車銷量則下降了 4.7%。

而今年前 11 個月，歐洲新車登記數量較上年同期僅稍稍增長 0.8%，至 1416 萬輛。