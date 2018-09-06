〈日本天災頻頻〉航空業加強疏運+換航點進出 觀光旅遊業9月業績免憂心

大阪關西機場受颱風影響大停擺，北海道今 (6) 日又發生史上最強地震導致新千歲機場關閉，市場擔憂衝擊 9 月航空業者和旅遊業者的業績，不過，國內最大旅行社雄獅 (2731-TW) 說明，從其他北海道航點進出的團體不受影響，而關西機場進出的團客也改由其他關西航點進出，實際上取消旅遊或換班機造成的業績衝擊，相當微小。

雄獅說明，今日有 4 團前往北海道，僅 2 團因飛往新千歲機場才取消，依規定退還其團費款項，其中有包括部分機票費用，至於另外 2 團因透過函館機場進出不受影響。

而關西線方面，雄獅已積極安排旅客透過其他位於關西的機場進出，如名古屋或高松。

華航 (2610-TW) 表示，北海道是今日班機取消，後續再視狀況調整，至於關西受影響航班則是透過放大機型，積極透過其他鄰近機場疏運旅客。

華航 11 日以前往返大阪航班全數取消，不過，往返高松、名古屋航班將放大機型派飛；而針對回程往返大阪與台灣班機，10 日前改由華航或華信航空其他日本航點往返。

長榮航 (2618-TW) 同樣是 9 月 7 日至 11 日往返台灣 - 大阪航班全數取消，但往返桃園 - 成田、桃園 - 福岡航線則放大機型來因應旅客往來需求。

至於北海道地震影響下，長榮航和華航今日往返新千歲航班全數取消。

長榮航為協助疏運原預定往返北海道的旅客，明日往返桃園 - 札幌和往返桃園 - 函館班機將由 A321-200 放大為 A330-300 機型。