歐股盤前─美中貿易戰疑慮未除 歐洲Stoxx 50期指跌逾 0.3%

美中貿易爭端疑慮未除，今 (14) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 期指跌逾 0.3%。

台北時間週五下午 3 點 13 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.35%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.21%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.51%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.46%。

截至發稿，上證綜指下跌 1.53%，深證成指下跌 2.28%；南韓 Kospi 指數下跌 1.25%，日經 225 指數下跌 2.02%；台股收跌 84.6 點，至 9774.16 點。

投資人持續關注美中貿易磋商進展，中國商務部日前表示，雙方保持密切聯繫，在農產品、能源、汽車等方面，已達成共識；另一方面，美國黃豆出口協會 (SEC) 稱，中國已恢復進口美國黃豆，購買量超過 150 萬公噸。

但上述樂觀消息，並未完全抹除貿易爭端疑慮，中國扣留 2 名加拿大公民，恐使美中緊張關係再度升溫，美國已呼籲中國，停止「任意拘押」行徑。

週四美股漲跌互見，道瓊工業指數收漲 70.11 點 (0.29%)，至 24597.38 點；標普 500 指數收跌 0.53 點 (0.02%)，至 2650.54 點；那斯達克指數收跌 27.98 點 (0.39%)，至 7070.33 點。

歐洲央行 (ECB) 週四決議，維持 3 大基準利率不變，確定於 12 月底結束量化寬鬆 (QE)，不再從金融市場淨買進資產，若有必要，到期債券回收的本金，將再度投入市場。

ECB 聲明指出，至少會維持當前利率水準，到 2019 年夏季，且將確保歐元區核心通膨水平，在中期內接近但低於 2%。

ECB 總裁德拉吉 (Mario Draghi) 認為，歐元區經濟成長有下行風險；ECB 也調降了 2018、19 兩年的歐元區經濟成長預估，2018 年從先前預測的 2%，下修至 1.9%；2019 年則由先前預估的 1.8%，下調至 1.7%。

ECB 將 2018 年的通膨率，從 1.7% 上調至 1.8%；2019 年則從 1.7%，下修至 1.6%。