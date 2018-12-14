〈分析〉通膨力道減緩 聯準會明年僅將升息1碼？

通膨攀升的力道正在消卻，但失業率處於近幾十年低點，市場預期美國聯準會 (Fed) 將在下週的會議上，將聯邦基金利率上調 1 碼。分析師預測，若通膨持續減弱，聯準會可能將在明年暫緩升息。

美國勞工統計局 (BLS) 於 12 日發布的報告指出，由於油價走跌，11 月消費者物價指數 (CPI) 月增 0.2%，扣除食品和能源價格的核心 CPI 月增 0.2%，兩者年增皆為 2.2%，低於 7 月的增幅。



儘管 CPI 高於聯準會的 2% 目標，但聯準會實際上使用個人消費支出 (PCE) 作為通膨依據個人消費支出，根據 CPI 和 PPI 的數據，經濟學家預估 11 月的 PCE 月增 0.2%，年增將為 1.9%，低於 2% 的目標水平。

11 月的 PCE 數據將於 12 月 21 日公布，摩根大通的首席美國經濟學家 Michael Feroli 指出，儘管 PCE 數據將在 FOMC 會議後才公布，但聯準會應該已計算出類似的估計值，若聯準會真的依照數據做決策，那麼這代表著，在 12 月升息後，聯準會可能會暫緩升息。

研究公司 Cornerstone Macro 預測，明年年初 CPI 年增率可能將落至 1.7% 左右，核心 CPI 走勢將類似，主要由於單位勞動成本攀升減緩。

聯邦基金期貨市場預測，聯準會在下週升息後，明年可能僅會再升息 1 碼。根據芝商所的 FedWatch 工具，聯準會下週將基準利率調升至 2.25%-2.50% 的機率為 77.5%，然後明年升息的機率則在逐步走低。

明年聯準會最有可能僅升息 25 個基點，認為該行在明年年底前，將把基準利率調升至 2.75%-3.0% 的機率僅剩 22%，一個月前時，機率達 57%。

同一時間，債券市場亦依照通膨將減緩而進行訂價，抗通膨債券 TIPS 和 10 年期美債的利差所小至 1.83%，代表著預期通膨力道不強勁。iShares TIPS 債券 ETF 過去 3 個月的回報率為 - 1.41%。

美國 10 年期通膨損益兩平率逐漸下滑

下週聯準會會議將釋出新的利率點陣圖，給予 2019 年年底之後的利率預期，上一次公布點陣圖為 9 月下旬的會議，依照當時的中值預測，聯邦基金利率將被上調至 3%-3.25% 區間。

美財經節目主持人 Jim Cramer 週四 (13 日) 表示，跡象顯示美國經濟增長正在放緩，若聯準會在 12 月升息後繼續執行緊縮政策，他們一定是瘋了。