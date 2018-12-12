川普: 聯準會下週若升息將是愚蠢的

美國總統川普 (Donald Trump) 週二 (11 日) 接受《路透社》採訪，他持續抨擊聯準會 (Fed)，並表示若該行在下週舉行的會議，如同市場預期般決定提升利率，這將是錯誤的。



川普在採訪中說道，「我認為這將是愚蠢的，但我能說什麼呢？。」



川普補充指出，他需要具靈活性的低利率，以支持更廣泛的美國經濟，因為他正在與中國和其他可能的國家，展開日益激烈的貿易戰。他表示，美國正在贏得勝利，但同時他需要利率政策的支持。

川普自從認命鮑爾 (Jerome Powell) 為聯準會主席以來，一再抨擊他的政策決定，曾指出聯準會為美國經濟的最大威脅，並表示一點也不開心自己選了鮑爾，認為鮑爾是「瘋子」才會做出持續升息步伐的決策。。

聯準會將在 12 月 18 日召開為期兩天的會議，根據芝商所 (CME) 的 Fedwatch 工具，市場預期聯準會將在下週會議決定升息 1 碼的機率為 80.1%。

芝商所 (CME) 的 Fedwatch 工具

然而，聯準會官員近期發言較偏向鴿派，以及全球被諸多地緣政治風險壟罩，如英國脫歐與法國黃背心事件，同一時間，美中貿易戰仍處緊張局勢。市場開始變更對明年聯準會的升息預測，認為該行有可能減少升息次數。

投行高盛的經濟學家先前預測聯準會明年將升息 4 碼，但他們現在認為明年 3 月升息的機率將降至 50%，此外，他們認為聯準會可能會在下週的會議之後，發布新的利率點陣圖。