網路銀行成本低？「羅賓漢」推用戶 3%活期利息

熱門的股票交易應用程式「羅賓漢」Robinhood 以零交易費用進軍華爾街，而現在正瞄準更大的銀行市場。

這家有著 5 年歷史的公司，週四 (13 日) 推出了免手續費活期及儲蓄戶賬戶，支付的利率約為全國平均水準的 30 倍，每年可以獲得 3% 利息，每日支付用戶。

Robinhood 聯合執行長 Baiju Bhatt 表示，「我們作為一家公司正在努力使金融服務行業更具包容性，並且將以零佣金、低成本結構、無情地自動化、及工程開發為優先的公司來實現這一目標，我們不收取任何費用」。

免費模式掀起了華爾街的風暴。該商業模式對像 Charles Schwab (SCHW-US) 和 TD Ameritrade (AMTD-US) 這樣的現有交易商施加壓力，它們分別收取 4.95 美元和 6.95 美元的股票交易費用。

然而，價格戰仍在加劇中。摩根大通 JPMorgan (JPM-US) 於 8 月推出了自己的免費交易應用程式，當天就讓競爭對手的股價下跌。

雖然 Robinhood 也將給傳統銀行施壓，但似乎提供的服務有所不同。據了解，Robinhood 的儲蓄型賬戶為 SIPC (證券投資人保護企業，Securities Investor Protection Corporation) 保險，而不是 FDIC (聯邦存款保險企業，Federal Deposit Insurance Corporation) 保險，這意味著客戶的資金有著不同級別的保護。

簡單來說，在銀行遇金融危機時，FDIC 存款將確保客戶的所有資金 (一戶上限 25 萬美元)，而 SIPC 的保障不包含金融機構的投資損失。據了解，資產可由其中一個機構 (FDIC 或 SIPC) 受保護，但不能同時兩者兼用。

銀行使用客戶存款來提供貸款，賺差額獲利。同時也從賬戶費用、手續費、ATM 費、罰款、和外國交易費中獲利，而這些模式都不存在於 Robinhood 業務中。

彭博社引用的匿名消息人士表示，Robinhood 正與美國貨幣監理署 (OCC) 進行深入討論，使它可能成為一家銀行服務提供商。雖然該公司尚未獲得作為銀行運營的許可，但它表示已將其活期和儲蓄賬戶結構化，以便可以提供用戶使用。

根據 Bankrate.com 的最新數據，Robinhood 的利率遠高於美國純活期賬戶平均的 0.08% 利息及儲蓄賬戶平均的 0.1% 報酬率。高盛 Goldman Sachs (GS-US) 的消費者銀行部門 Marcus 是儲蓄產品類別中報酬最高的銀行之一，年報酬率為 2.05%。

Robinhood 僅在 2018 年就實現了大幅增長，在幾個月內從 500 萬增長到 600 萬，最近估值為 56 億美元。

Bhatt 於 2013 年與 Vlad Tenev 共同創立了 Robinhood，表示他們不一定會立即在這些賬戶產品上賺錢，因此先犧牲獲利求成長。Robinhood 將與萬事達 Mastercard (MA-US) 卡合作，從銀行卡 (借記卡) 交易中分割收入。它還將從客戶資產中獲得利息，這些資產應將投資於美國國債等政府級金融產品。

對於股票交易商業模式，它通過從每個交易訂單中扣除每美元幾分之一的費用，以及收取客戶存款利息來產生獲利。Robinhood 還通過 2016 年 9 月推出，名為 Robinhood Gold 的付費訂閱服務賺錢。

Robinhood 還與 Costco (COST-US)、Walgreens、和 CVS 等合作，為客戶提供全美 75000 個免費 ATM 據點。該公司是美國證券交易委員會 (FINRA) 的成員，為美國證券交易委員會註冊的經紀交易商，也是 SIPC 成員。最近 Robinhood 的自我結算公告使其能夠更快地成長，並擴展到更多的金融服務領域。