中國宣布暫停加徵美國汽車關稅三個月 通用、福特盤前股價上漲

中國財政部今 (14) 日宣布，自 2019 年 1 月起，對原產於美國的汽車及零組件，暫停加徵關稅 3 個月；受此消息激勵，通用汽車 (GM-US)、福特 (F-US) 等汽車股，盤前股價走揚。

台北時間週五晚間 6 點 48 分，Investing.com 報價顯示，美股盤前，通用汽車股價上漲 0.40%，至 35.25 美元；福特股價上漲 0.94 %，至 8.58 美元。

福特盤前股價上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

中國財政部官網資料顯示，暫停加徵美國進口車及零組件關稅時間，自明年 1 月 1 日起，至同年 3 月 31 日止，共涉及 211 個稅目。

先前便有外媒披露，中國官方將針對調降美國汽車關稅一事，進行審查，稅率規劃從 40%，降至 15%；正式實施後，美國進口車的關稅稅率，將與他國進口車一致。

「川習會」後，美中貿易爭端陸續出現緩和跡象。

本週二，中國商務部發布新聞稿，稱中國國務院副總理劉鶴，已和美國財政部長梅努欽、美國貿易代表賴海哲通了電話，雙方針對下一步經貿磋商工作，交換意見。

中國商務部日前表示，美中雙方保持密切聯繫，在農產品、能源、汽車等方面，已達成共識。

中國商務部發言人高峰強調，中方歡迎美方來中國進行磋商，對於赴美溝通，中方也抱持開放態度。

另一方面，美國黃豆出口協會 (SEC) 稱，中國已恢復進口美國黃豆，購買量超過 150 萬公噸。