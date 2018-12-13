如果下周美國政府真的關門 意味著什麼？

國會和白宮的鬥爭，從年頭鬧到年尾，越來越「露骨」。

當地時間周二，美國總統川普和民主黨眾議院領袖南希 · 佩洛西以及民主黨參議院領袖查克 · 舒默在白宮就撥款修建邊境牆一事，公開爆發激烈爭吵。而就在 1 月川普就職一周年之際，美國參議院未能通過臨時撥款法案，美國政府關門三天。

「府院之爭」愈演愈烈，雙方達成妥協的可能性越來越低，12 月 21 日之後，美國政府部分機構關門可能性越來越大。

川普堅持要求，預算案必須加入 50 億美元美墨邊境牆預算，並稱「為邊境安全讓政府關門而自豪」。目前，國會和川普已經批准聯邦機構 1.2 兆美元營運預算中的 3/4。

雖然參議院共和黨人人數占優，但是一些預算案必須得到民主黨人投票支持。而川普過去曾經以政府關門相威脅，最終還是選擇妥協，因此民主黨人認為現在已經占了上風。

南希 · 佩洛西和查克 · 舒默說，已經給川普的兩個選擇中都包括建牆預算，但是預算沒有 50 億美元，只有 13.75 億美元，修的也不是川普希望的鋼筋混凝土牆。

民主黨人拿下眾議院，更有底氣和川普周旋。對於有志於爭奪眾議院議長之位的南希 · 佩洛西來說，在選民的壓力之下，更是沒有多少退讓的餘地。

受影響的美國聯邦機構包括國土安全局，但部分必不可少的執法部門將繼續照常運作。絕大多數邊境巡邏隊、應急管理和移民執法人員將繼續工作，但工資延遲發放。

美國住房和城市發展部 7800 名員工 87% 將回家待命；部分聯邦機構如美國財政部和國家環境保護局，其員工可以申請休假。國家公園將繼續開放，但員工將回家待命。

美國證監會（SEC）將被迫停止新的調查，除非需要「保護財產」。

美國食品和藥物管理局（FDA）表示，雖然資金將耗盡，但將「繼續所有重要的活動」，不過對製藥廠和食品廠的例行檢查將被迫停止。

受影響最大的是美國國稅局（雇員超 10 萬），大部分員工都不會上班，因為現在不是報稅季。

美國國防部資金充足，可以照常運作。

根據國會民主黨人的說法，政府關門將導致 40 萬聯邦雇員無薪工作，35 萬人將被迫休假。

從今年 1 月美國政府關門的經驗看，關門期間標普 500 指數整體上揚，但當地時間 1 月 22 日美國政府重新恢復運轉之後，標普開始下跌，10 個交易日內跌幅約 10%。

對美國經濟的影響仍是不可忽視的。南希 · 佩洛西稱，即使是有限的關門也會損害經濟，「美國民眾此時不需要承受經濟的不確定性，失業和市場的悲觀情緒」。

在政府關門期間，包括失業率、住房、通膨等在內的美國經濟數據收集活動將停止，原先定期公布的數據也將延遲發布。

高盛曾預計，每關門一星期將減少季度實際 GDP 增速 0.2 個百分點，但能在下個季度逆轉。因為聯邦政府的採購合約在幾周內不會受波及，暫時停薪留職的公務員們也可能補發工資。

政府關門也可能對經濟帶來滯後的影響。在 2013 年 10 月美國政府停擺後，評級機構標準普爾公司曾發布研究報告指出，美國政府「關門」至少造成美國經濟損失 240 億美元。