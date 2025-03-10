川普警告政府可能停擺 但表態希望避免

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-10 13:40

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美國總統川普周日 (9 日) 表示，如果國會未能在 3 月 14 日財政截止日期之前通過臨時撥款法案，政府可能會關閉。

不過，他樂觀地認為，持續決議 (CR) 將獲得批准，這項決議將維持目前的政府資金水準直至 9 月 30 日。

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由共和黨掌控的眾議院於 3 月 8 日提出了一項為期 6 個月的臨時支出法案，並計畫於 3 月 11 日進行投票。

川普已表態支持該持續決議，並敦促共和黨人予以支持，強調有必要穩定國家的財政狀況。

川普的公開表態凸顯了在即將到來的財政截止日期前，美國政府避免停擺所面臨的潛在挑戰。他的支持已經說服了一些強硬派共和黨人，鑑於共和黨在眾議院僅以 218 比 214 的微弱優勢佔據多數席位，這一進展至關重要。

擬議的撥款計畫旨在削減 130 億美元的非國防可自由支配支出，同時增加 60 億美元的國防開支。

這項計畫還包括增加邊境執法的撥款，預計提案將面臨眾議院民主黨的強烈反對，他們反對大幅削減開支以及賦予白宮在聯邦支出方面更大的自主權。