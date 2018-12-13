有驚無險保住英國首相地位！梅伊贏得黨內投票信任

13 日 5 點 30 分

不信任投票結果公布後，梅表示，她的使命是兌現脫歐和讓英國團結一體。她呼籲保守黨團結一致，將在後備計劃（backstop plan）上要求歐盟提供法律保證。目標是，在議員們關於後備計劃的顧慮上提供保證。

北愛爾蘭民主統一黨的副黨首 Dodds 稱，誰領導保守黨很重要。保守黨針對梅的不信任投票沒有明顯改變英國脫歐的進程。他提到當地時間 12 日與梅會面，稱梅理解他們的顧慮，也知道必須在脫歐問題上採取哪些行動。

所謂後備計劃是指脫歐協議中有關北愛爾蘭的保障條款。它規定，如果過渡期內英國和歐盟未談妥貿易安排，過渡期結束時，為確保北愛爾蘭和愛爾蘭之間不出現硬邊界，北愛爾蘭地區將仍受歐盟貿易規則制約。

本周一梅宣布推遲脫歐協議投票時表示，雖然協議得到普遍支持，但後備計劃的問題仍是擔憂，她將與其他歐盟國家重新協商協議。在得到歐盟對後備計劃的確認後，會再次將法案交至議會。歐洲理事會主席圖斯克當天稱，歐盟將討論如何幫助英國投票通過協議，但不會就後備計劃重新談判。

13 日 5 點 05 分 05 分

在當地時間本周三的保守黨議員不信任投票中，有 200 票支持現任首相梅，117 票反對。梅獲得的支持票超過 159 票的多數票門檻，贏得黨內信任，仍是保守黨領袖，將繼續擔任英國首相、推動英國脫歐進程。在這次投票後，保守黨議員一年內將不能再發動不信任投票。

此前媒體稱，梅向黨內議員透露，無意尋求連任。北京時間凌晨，衛生大臣 Matt Hancock 向天空新聞透露，梅說，從內心出發，她願意為下次大選戰鬥，但她知道自己無法這樣做。另一位大臣說，梅的這一表態是重要的讓步，用來安撫那些批評人士，讓他們相信，她不會一直領導保守黨。但保守黨議員 Jacob Rees-Mogg 表示，梅說無意在 2022 年大選中領導保守黨，這是典型的政客說辭，是可能改變的。

投票結果公布後，英鎊漲幅有所收窄，英鎊兌美元一度跌至 1.2593、日內漲幅不足 0.9%。

13 日 4 點 45 分

據 BBC 報導，英國脫歐事務大臣 Robin Walker 稱，他估計有多達三分之二的保守黨議員會支持首相梅。這意味著，在不信任投票中，梅獲得的支持票將超過 200 票。

目前，保守黨決定首相人選方面發揮重要作用的委員會——「1922 委員會」安排的官員正在唱票。英鎊兌美元保持 1.2% 左右的漲幅。

13 日 2 點 40 分

據彭博報導，歐盟峰會草案顯示，歐盟領導人將圍繞英國脫歐問題探索進一步的保證。相關保證將不會與英國和歐盟業已達成的脫歐協議相衝突。歐盟領導人將要求加強針對無協議脫歐的籌備工作。

13 日 2 點 19 分

路透根據議員通過傳統媒體和社交媒體的表態統計，已有 198 名保守黨議員暗示會支持首相特蕾莎 · 梅。而在 317 名該黨議員之中，梅只需要獲得 159 人支持，就可以在不信任投票中獲得多數支持，保住首相地位。

此前臨近 13 日零點，英鎊兌美元漲幅一度達到 1.5%，將創今年第三大單日漲幅。到更新時，英鎊漲幅略為收窄到 1.3% 以內。

12 日 20：46 特蕾莎 · 梅稱，議會有責任落實脫歐公投結果。目前正在與歐盟進行協商，以確保議會能夠通過脫歐協議。

12 日 20：26 英國首相特雷莎 · 梅表示，目前正與歐盟領導人的討論正在繼續。將在適當的時候宣布議會有關脫歐協議的投票。她表示，需要確保不會產生更多不確定性，不應該冒險把控制權交給反對派議員，否則將使脫歐延遲，甚至是使其停滯。

梅還表示，一個新的首相將不得不延長或暫停里斯本 50 條，選一個新的首相意味著延遲脫歐。

稍早前，德國總理默克爾表示，「我們不打算更改英國脫歐協議」。在脫歐問題上剩餘的時間不多，但仍有時間，目前正在努力實現英國有序脫歐，但也在為英國無協議脫歐做準備。

12 日 20：21 據 BBC，目前表態支持英國首相特蕾莎 · 梅的議員已達到 158 人，能夠讓特蕾莎 · 梅在不信任投票中贏得簡單多數支持。此前曾短線跳水的英鎊 / 美元刷新日高至 1.2585，日內漲幅擴大至逾 0.7%。

按英國執政黨保守黨規定，15% 的保守黨下院議員聯名致函，即可發起針對黨魁的不信任投票。保守黨現在議會下院有 315 名議員，即只要有 48 人致信，便能觸發不信任投票。

如果不信任投票開始，且 315 名議員中有 158 名投反對票，那麼特蕾莎 · 梅可能下台。

12 日 19：46 據路透社報導，英國議會 1922 委員會主席 Brady 表示，投票結果預計將於當地時間晚上 9:00（北京時間 13 日凌晨 5 點）出爐。如果特雷莎 · 梅在投票中失敗，那麼有關黨首的第一次投票將在下周二進行。最終兩名候選人將在 12 月 20 日前選出。

目前，至少有 100 名保守黨議員已公開表達了對首相特雷莎 · 梅的支持。此前，英國外交大臣、內政大臣、內閣辦公廳大臣、貿易大臣、環境大臣、司法大臣已經表態支持首相。

以下為 16:18 分發布的原文：

英國議會將於當地時間周三 18~20 點之間（北京時間周四 2~4 點）對英國首相進行不信任投票。首相特雷莎 · 梅將在北京時間 13 日凌晨 1 點在 1922 委員會發表講話。特蕾莎 · 梅表示：

我將爭取贏得信任投票。在歐洲之行後，脫歐協議正在取得進展。領導人選舉可能使得控制權落入反對黨手中。新的領導人將可能導致脫歐延遲。我們必須落實公投結果。

內閣中，英國外交大臣、內政大臣、內閣辦公廳大臣、貿易大臣、環境大臣、司法大臣已經表態支持首相。

按英國執政黨保守黨規定，15% 的保守黨下院議員聯名致函，即可發起針對黨魁的不信任投票。保守黨現在議會下院有 315 名議員，即只要有 48 人致信，便能觸發不信任投票。

如果不信任投票開始，且 315 名議員中有 158 名投反對票，那麼特蕾莎 · 梅可能下台。

消息傳出後，英鎊兌美元匯率圍繞心理關口 1.2500 短線震盪，創 2017 年 4 月以來新低。目前，英鎊 / 美元收復稍早失地並刷新日高。此前數名議員表態將支持特蕾莎 · 梅。

英國 5 年期 CDS 升至 40 個基點，為 2016 年 6 月來最高。

壓垮特蕾莎 · 梅的最後一根稻草，可能是她在明知歐盟不會讓步的情況下，周一宣布推遲議會下院就脫歐協議進行投票，赴歐洲協商。

華爾街見聞文章提到，據彭博 12 月 12 日報導，德國總理默克爾告知特蕾莎 · 梅，無法修訂已經達成的英國脫歐協議，需要對相關問題加以討論。默克爾的態度意味著，英國可能向無協議硬脫歐又邁進了一步。

在默克爾表態前，歐洲理事會主席圖斯克和歐盟委員會主席容克均表示，脫歐協議沒有重新談判的空間。

但是，即使罷免特蕾莎 · 梅的首相之位，目前也於事無補。英國保守黨的立場是嚴格地、完全地脫歐，和歐盟「保持距離」，而議會下院是希望和歐盟建立更緊密的聯繫。

因此，英國國內現在在脫歐問題上，無論誰上台都無法從歐盟得到更好的協議，也無法將英國上下團結起來，達成脫歐共識。

去年 11 月，保守黨一度有 40 名議會下院議員同意聯名致函，這一人數距離正式發動保守黨黨魁不信任投票的門檻僅差 8 票。