雖然保住了英國首相之位 但梅姨的前路愈發艱險了

特蕾莎 · 梅（Theresa May）最終還是有驚無險地保住了自己英國首相之位。然而，這並不意味著她從此可以穩坐江山，人們也依然對她領導的脫歐議程心存疑慮。

這只能說，通過周三晚間的信任投票，特蕾莎 · 梅在聖誕節前夕取得了一個不小的勝利。未來一年內，保守黨議員將不能再對她發起不信任投票。在此期間，她保守黨領袖的地位將無人撼動。

不過，這種相位的穩定也只能在 2019 年維持下去而已，畢竟，從明年年底到 2022 年下一輪大選期間，依然充滿着不確定性。

梅自己也非常清醒地意識到她所面臨的挑戰。在贏得信任投票之後，她在唐寧街 10 號門前的記者會上承認，儘管自己獲勝了，但有相當一部分黨內同僚投票反對她的領導——她獲得了 117 張反對票，200 張支持票。

這場不信任投票發起人之一、保守黨脫歐派領袖 Jacob Rees Mogg 在投票結果公布之後說：「我接受這個結果，但是特雷莎 · 梅還是應該辭職。」

梅當時還稱，現在是時候實現英國人民此前投票贊成的脫歐了。但考慮到反對票多達百餘張，這極有可能使得她與歐盟之間的退歐談判及其協議面臨致命的危險。

華爾街日報指出了當前梅在達成脫歐協議上存在的障礙：

梅從自己的政黨成員那裡獲得的冷淡支持，以及議會中多數反對黨議員將拒絕她提出的脫歐方案的這種預期，都使得她與歐盟談判的幾乎任何協議版本都將被議會拒絕的可能性增加了。

但梅也不是完全陷入黑暗裡，她唯一的希望看起來是在 3 月脫歐有效期到期那天利用這一緊迫性大力施壓，迫使議會支持她的協議。

不過，梅屆時可能付出一些代價。英國太陽報最新消息稱，保守黨稱，梅將在脫歐之後辭職。但正如梅之前有關無意在 2022 年大選中尋求連任的表態一樣，這有可能只是政客的說辭而已。

當然，梅也同時面臨着歐盟在脫歐協議上的強硬立場。在她周二與德國總理默克爾等歐盟政要會面之後，柏林和布魯塞爾方面明確表示不想重新談判。歐盟拒絕就脫歐協議再做修改，默克爾反對就脫歐協議與英國重新談判。

默克爾周四表示，英國「脫歐」協議是歐盟 27 個成員國的共同立場，德國無意修改這個協議。新華社引述默克爾的話說，她仍然希望實現英國「有協議脫歐」，但同時會為英國「無協議脫歐」做好準備。

歐盟峰會將於 13 日至 14 日在布魯塞爾舉行，英國「脫歐」將是峰會主要議題之一。