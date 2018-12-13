德銀美股盤中漲10% 媒體稱德國政府發力幫助紓困

德國政府可能正在加大力度，幫助陷入困境的本國最大銀行德意志銀行（德銀）。

美東時間 12 日周三美股盤前，彭博社援引知情者消息稱，德國政府在加緊幫助解決德銀的問題，官員們研究如何更容易讓德銀與本國第二大行德國商業銀行合併。

知情者稱，已經舉行了包括德國財長 Olaf Scholz 和德銀 CEO 參與的高層會談，尋求一些切實的方法，讓政府在可能的合併中起到幫助。討論的對策包括可能改變現有法律，降低合併必要措施的成本。合併只是一個在研究的選項，還考慮可能讓現有股東增加注資或者引進新股東。

消息傳出後，法蘭克福交易的德銀股價擴大到 5% 以上，德國商業銀行一度漲逾 7%。截至最近一次更新，德銀歐股收漲約 5.8%，德國商業銀行收漲約 5.6%。

美股開盤後，在美上市德銀股價高開高走，盤中一度漲至 9.17 美元，日內漲幅約為 10%，最終收漲 8.4%，盤中和收盤均創 12 月 4 日以來新高，但今年以來累計跌幅仍超過 50%。

上述消息提到的德銀合併計劃並非空穴來風。華爾街見聞曾在 8 月底提到，德銀與德國商業銀行極有可能進行合併，且合併只是時間的問題。如果合併成功，德銀總資產將到達 1000 億歐元，將成為繼滙豐銀行和法國巴黎銀行之後的歐洲第三大銀行。後據彭博社報導稱，德國政府也對這一合併持贊成態度。

今年 4 月，德銀新任 CEO Christian Sewing 走馬上任；5 月宣布計劃裁員 7000 人，以削減成本並恢復盈利。11 月末華爾街日報消息稱，德銀首席監管業務官兼管理委員會成員 Sylvie Matherat 以及美洲地區首席執行官 Tom Patrick 也將被裁。

而 10 月公布的第第三季財報顯示，德銀營收獲得八年來最低，凈利潤暴跌 65%，表現遠遜於其華爾街同行。公布季度業績的同時，德銀下調了今年全年的營收預期和中期盈利目標，料將獲得十年最低年收入。

更有甚者，合併的傳言可能正在影響德銀的員工士氣，讓員工和客戶分心。英國《金融時報》消息稱，在第三季財報電話會上，德銀高管被反覆問及德銀與德國商業銀行的合併傳言，上任六個月的德銀 CEO Christian Sewing 不但予以否認，還情緒爆發，毫不客氣地斥責：以傳言作為沒有做好本職工作導致第三季業績不佳的藉口，完全就是「一派胡言」。

此外，由於和川普存在商業上的往來，德銀成為了美國特別檢察官的調查取證對象之一。

2017 年 12 月，德國法蘭克福匯報和英國金融時報等多家媒體就曾報導稱，德意志銀行已開始將其與川普之間的業務資訊提交給美國調查人員，後者正在調查有關俄羅斯干涉 2016 年美國大選的指控。負責這項聯邦調查的特別檢察官穆勒向德銀髮出了傳票。美國民主黨眾議員 Maxine Waters 曾宣稱，如果當選眾議院金融服務委員會主席，她將調查川普與德意志銀行的關係。

但德銀在的官司還不止於此。

11 月 27 日路透消息稱，知情人士表示，德國金融監管機構 Bafin 已要求德意志銀行提供與丹麥銀行交易的資訊。消息人士補充稱，在對數據進行快速評估後，Bafin 將決定是否對德意志銀行展開正式調查。

丹麥銀行此前牽涉「千億」歐元洗錢案。調查發現，該行通過其在愛沙尼亞的分行幫助俄羅斯的犯罪團伙洗錢。丹麥銀行擁有丹麥全國三分之一的存款，洗錢案對丹麥銀行業安全穩定、甚至丹麥經濟產生嚴重影響。

兩天後的 11 月 29 日媒體又爆出，德國法蘭克福 170 名警察和檢察官突然搜查了德銀總部，目標是德銀兩名涉嫌洗錢的員工。德銀承認，在德國總部和多家分行都遭到警方搜查，並表示事件與「巴拿馬文件」有關，將全力協助調查。

德國警方的此次行動，是 2016 年「巴拿馬文件」事件的跟進調查。「巴拿馬文件」顯示，德銀可能協助客戶在避稅天堂設立離岸帳戶，使黑錢流入這些帳戶。